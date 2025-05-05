東鐵內地客衝門爭位片瘋傳！乘客被迫咁做慘了　網民：喪屍圍城？

【五一黃金周2025／香港旅遊】港鐵座位有限，但也應該互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有大批疑似內地旅客未有理會「先落後上」規矩，衝入車廂「搶位」，導致落車乘客要靠一邊避開。而「搶位」成功的疑似內地旅客笑容滿臉，似乎相當滿意成果。



影片引來網民熱議，有人笑言「超級無敵爭凳仔」；也有不少人批評「搶位」做法不當，「屍殺列車？」、「做乜嘢……唔講以為喪屍圍城」、「好X失禮」、「好肉酸」。不過亦有網民認為毋須大驚小怪，「香港人自己本身都係咁，唔好得幾多」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有大批疑似內地旅客未有理會「先落後上」規矩，衝入車廂「搶位」。（emouniverse99／threads影片截圖）

五一黃金周大批內地旅客來港，行為屢屢受到關注。有乘客於5月4日（星期日）晚上8時許在社交平台threads發布影片，留言「東鐵線紅磡站大癲」。

大批疑內地旅客衝入港鐵車廂搶位

影片長7秒，見到東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有10多名疑似內地旅客沒有理會「先讓車上乘客下車」規矩，即時衝入車廂，包括小朋友、婦女、年輕男女等，向四周空位奔走「搶灘」，其間笑容滿臉，似乎相當滿意成果。

東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有10多名疑似內地旅客沒有理會「先讓車上乘客下車」規矩，即時衝入車廂。（emouniverse99／threads影片截圖）

東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有10多名疑似內地旅客沒有理會「先讓車上乘客下車」規矩，即時衝入車廂。（emouniverse99／threads影片截圖）

東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有10多名疑似內地旅客沒有理會「先讓車上乘客下車」規矩，即時衝入車廂。（emouniverse99／threads影片截圖）

東鐵線列車在紅磡站打開車門時，有10多名疑似內地旅客沒有理會「先讓車上乘客下車」規矩，即時衝入車廂。（emouniverse99／threads影片截圖）

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無視「先落後上」 落車乘客被迫讓開

影片亦看到，東鐵線列車停在紅磡站時，本來有1名男乘客站在車門前等候下車，但車門打開一刻大量疑似內地旅客湧入車廂，他無法下車，唯有移開腳步讓疑似內地旅客先衝完再下車。

落車乘客要讓疑似內地旅客先衝完再下車。（emouniverse99／threads影片截圖）

網民批失禮：屍殺列車？

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「超級無敵爭凳仔」、「係咪因為細個睇TVB掌門人，想嚟香港感受下爭凳仔」。但亦有不少人批評「搶位」做法不當，「好癲⋯…」、「屍殺列車？」、「做乜嘢……唔講以為喪屍圍城」、「喪屍團說得對，愈嚟愈見到，怕咗呢班人，若無其事」、「好X失禮」、「好肉酸」、「文化差異」、「連先出後入基本禮貌都唔識……幾驚嗰位男乘客落唔到車」、「坐少陣都唔得？」、「我會照行出去先，唔X讓，撞就撞」。

不過亦有網民認為毋須大驚小怪，「香港人自己本身都係咁，唔好得幾多」。