$9,134天價電費單！港男崩潰揭1款「食電怪獸」出事　勁過冷氣機

【天價電費單／冷氣機／電熱水爐】除了冷氣機，原來這種電器隨時更「食電」！有港男於社交平台上載「電費單」，共要繳交9,134元，崩潰問「係咪俾人偷電，點解咁貴？」。



「天價電費單」引來網民熱議，紛紛猜測原因，而樓主之後更新帖文指已找出「原兇」，原來是1款比冷氣機更「食電」的電器出事，感嘆「我仲戇XX交咗2年咁貴嘅電費」。



除了冷氣機，原來這種電器隨時更「食電」。（示意圖）

港男收9,134元電費單

該港男日前於社文平台threads上載其「電費單」，崩潰問「係咪俾人偷電，點解咁貴？」。

從樓主上載的電費單見到，新一期電費共要繳交9,134元，賬單日期是9月12日。

電費單見到，新一期電費共要繳交9,134元，賬單日期是9月12日。（threads）

網民熱議原因

「天價電費單」引來網民熱議，「係咪五六千呎有好多部冷氣呀」、「上期無交？連埋兩期一齊交嗎？」、「係咪用電熱水爐？之前有個新聞用電熱水爐唔熄每個月要成$9000電費」、「令屋企電費最貴電器得2樣，一係制冷一係制熱，即係冷氣機／電熱水爐／電磁爐／雪櫃／暖爐，呢幾種長開又唔熄，咁下個月交一萬都有可能」、「不用懷疑，就係電熱水器長開。如果你飲水的電熱水爐都係長期保溫，都係食電怪」、「熱水爐，長期煲好咗熱水唔用。不停由佢返煲又返煲（除左電費貴。仲好易燒）」。

樓主之後更新帖文，指已找出「原兇」，原來是24時長開電熱水爐所致。（示意圖）

港男揭「電熱水爐」出事

樓主之後更新帖文，指已找出「原兇」，原來是24時長開電熱水爐所致，「謝threads各位解答，幫我搵到原因，應該係我電熱水爐，24小時長開先咁貴，我仲戇XX交咗2年咁貴嘅電費」。

不過亦有網民指出，即使24小時長開電熱水爐，電費也不應如此高昂，提醒要檢查電錶，「24小時開都唔會咁貴，你自己check check電錶啦，對下自己電器使用量」、「你叫中電或港燈檢查電錶，可能電錶壞咗，報多咗電」。