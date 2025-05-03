婚內強迫性交！妻遭夫1天3次性苛索家暴　11年生6孩　1原因終離婚

日本發生婚內強暴案，有人妻向丈夫表示不想生小孩，或拒絕性行為時，便遭到丈夫家暴，而最可怕的是幾乎沒有1天可以逃過，有時甚至一天必須進行達3次性行為，加上丈夫還拒絕避孕，她被迫在11年內生下6個孩子。人妻曾用多種方法逃避丈夫苛索，例如躲入衣櫥過夜、或反鎖廁所，直至她罹患子宮疾病做手術後，丈夫竟然問醫生「什麼時候才可以恢復性行為？」，讓她終鼓起勇氣離婚。



Kaori（化名）十多年來差不多每天遭丈夫強暴及家暴。（《一念無明》劇照）

綜合外媒報道，現年40歲的Kaori（化名）在22歲時透過網上結識丈夫，兩人同居1年後便結婚，她想不到會迎來十多年的「婚內強暴」恐怖日子。

丈夫要求1天進行3次性行為

Kaori指同居時幾乎沒有一天逃過性行為，婚後更變本加厲，有時一天必須配合多達3次的性行為。而丈夫拒絕避孕，導致她在婚後頭3年就生下3個孩子。她常因懷孕及育兒問題感到筋疲力竭，曾向丈夫表示「不想再生子」，卻慘遭對方毆打虐待，更被強行綁住偷拍不雅照片。

Kaori曾為避開丈夫，躲入衣櫥過夜、反鎖自己在廁所內。（示意圖／GettyImages）

經歷多年的強迫性行為及家暴，Kaori感到徬徨無助，即便快要生產時，前夫也不放過她，曾逼她在臨盆前1天，或剛生完出院當日發生性行為。為了避開丈夫苛索無度，她試過用不同方式避開他，例如躲入衣櫥過夜、反鎖自己在廁所內，或與孩子同床等，但依舊無法逃過丈夫魔爪。

術後丈夫只關心何時進行性行為 終勇敢離婚

而最致命一擊，是Kaori因為患子宮疾病，需入院做手術，她的丈夫竟然問醫生「什麼時候才可以恢復性行為？」，顯示只關心幾時可以再進行性行為，讓她感到前丈冷酷無情，完全不在乎她的身體及感受，她在37歲那年終於鼓起勇氣離婚。離婚後她獨自撫養6個孩子，年齡介乎7到18歲，她現以單親媽媽身份，邊打工邊養活子女。