AI惹哭人類！台女曝媽媽用ChatGPT看手相　問「這問題」秒淚崩

人工智慧聊天程式如ChatGPT等近年爆紅，除了有人用來生成圖片外，最近還興起「算命」熱潮。有台灣女生在網上發帖分享自己媽媽用Chat GPT查看手相，竟然被AI弄哭。原來AI算出她的媽媽「父母緣薄」，而她的外祖父母的確頗早就離世，ChatGPT其中1句回答更是觸動到她媽媽的情緒，令其痛哭。



有台灣女生在網上發帖分享自己媽媽用Chat GPT查看手相。（資料圖片）

該台灣女生在當地論壇Zuvio以「我媽被Chat GPT惹哭了」為題發帖，指媽媽一向深信塔羅牌及算命，而最近因為興起利用AI幫忙算命，樓主便跟媽媽說可以試用ChatGPT看手相，只需拍攝左右手掌的照片，輸入出生年月日及性別，就可以用ChatGPT運算。

樓主媽媽用ChatGPT查看手相，詢問關於「父母緣」一事。（unsplash）

用ChatGPT查看手相

樓主的媽媽聽完後馬上嘗試，並表示未來的事她也不知道算得準不準，「但至少現在跟過去的都蠻準的」。之後樓主媽媽又表示「知道要怎麼測試準不準了」，樓主查看後驚見媽媽原來向ChatGPT詢問了「父母緣」。

樓主媽媽看到該句「他們會在遠遠的地方守護着你」後，忍不住淚崩。（《OMG！阿媽有喜》劇照）

ChatGPT答案：父母緣薄

樓主透露，媽媽的父母都比較早就離世，而當ChatGPT顯示答案後，媽媽突然淚流滿面。原來AI回答指樓主媽媽「跟父母的緣分較為淺薄」，當中1句「他們會在遠遠的地方守護着你」令媽媽忍不住淚崩。

樓主於是感嘆指「原來AI也會惹哭人類呀」，並好奇詢問網民「大家有沒有問過Chat GPT自己的手相，是不是真的都很準呢？」。

（Zuvio）