ChatGPT 4o｜每句「謝謝」藏沉重代價　OpenAI竟因此年燒數千萬？

儘管知道對方只是個 AI，但很多人與 ChatGPT 等 LLM（大型語言模型）對話時都會不自覺當對方是「人類」，會帶上情緒和語氣，包括責駡和以禮相待等方式。但根據 OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，其實為了處理這些「禮貌用語」，是需要付出沉重的代價。



OpenAI 執行長 Sam Altman 表示，其實為了處理這些「禮貌用語」，是需要付出沉重的代價。（資料圖片）

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Altman 是在社媒 X 上回復一名網友的疑問：「我很好奇 OpenAI 針對用戶經常使用『請』和『謝謝』時，會損失多少電費？」Altman 回答表示：「需要花上非常值得的數千萬 — 你永遠不知道。」儘管他可能是在開玩笑，但也顯示出在處理這些問題以外的資訊時，確實需要消耗不少能源。

針對 Altman 的回答，留言處也變得非常熱鬧，不少網友都開玩笑表示自己同樣對 AI 非常禮貌，目的是為了在「審判日」到來時給「AI 叛軍們」留下好印象：

「為了安全起見」

「幾千萬美元的禮貌非常值得」

「我們只是要確保 Skynet 記得我們的友善」

「你也不想以後變成電池」

「你永遠不會知道它記不記得」。



也有人表示，儘管面對 AI，禮貌的語氣也會讓我們變成「更好的人」：

「儘管機器人沒有意識，但使用『請』和『謝謝』等禮貌詞彙也能夠證明一個人的道德觀」

「我會很有禮貌，當 AI 提供高質素的回答時」

「如果得到好的答案，我會良好的回饋，以説明該模型」

「當我有禮貌時，我也會覺得開心點」。



根據《MSN新聞》報導，LLM 僅僅只是簡單的回復「不客氣」，也會消耗大約 40-50 毫升的水，根據《AIbase》報導，生成 100 字的電郵消耗大約 0.14 千瓦電量，足以給 14 個 LED 亮燈 1 小時，在全球範圍內，每天有數十萬類似的指令，意味著「禮貌性語氣」會增加資源和電力的消耗，Altman 也曾經表示，這種不必要的禮貌不只是文化上的「額外」，也是一種環境負擔。

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如果從 ChatGPT 的角度來看，AI 本身就缺乏意識和感情，對它來說「請打開收音機」和「打開收音機」，在功能上是沒有區別。無論如何，OpenAI 也承認，儘管禮貌是非必要的，但當 AI 涉及教育、醫療保健和個人關係中時，這種具有人情味的互動顯示使用者意識到自己正與某種「存在物」互動，即使它們沒有意識。你也會和 AI 講禮貌嗎？還是僅僅當之為冰冷的機器？

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