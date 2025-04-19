ChatGPT 4o｜5大秘密永遠別告訴AI！企業機密、醫療紀錄都上榜

隨著人工智慧（AI）聊天機械人蓬勃發展，人們開始向ChatGPT等聊天機械人傾訴各種疑難雜症，包括諮詢感情困擾、撰寫電子郵件、把狗狗的照片變成人類等等。但專家指出，有5件事情顯然永遠不應該告訴AI，例如在工作上應用時，就可能不小心洩露企業機密。



史丹佛大學「人本人工智慧研究中心」（HAI）研究員珍妮佛（Jennifer King）向《華爾街日報》表示，當你向聊天機械人輸入一些東西時：

「你就失去了對它的掌控權。」



專家指出，有5件事情顯然永遠不應該告訴AI。（示意圖／《底特律：變人》截圖）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 12

1、企業資訊

如果你在工作中使用ChatGPT或其他AI聊天機械人，例如撰寫電子郵件或編輯文件，可能不小心暴露客戶資料或非公開商業機密。一些公司會訂閱企業版AI聊天機械人，或者擁有具備保護措施的客製化AI程式，相對能夠防止這類問題。

2、醫療結果

儘管醫療業非常重視患者隱私，會嚴格保護患者個資並且防止歧視，但AI聊天機械人通常不包括在此範圍內。如果你覺得有必要請ChatGPT解釋醫療檢測結果，建議在上傳文件之前，事先剪裁或編輯，「只保留檢測結果」的部份就好。

3、登入資訊

一些人可能認為，隨著AI執行任務的能力有所提高，可以放心把各種平台的帳號密碼交給它們，但AI機械人不是保險箱，也不能保證這些帳號的安全，把這些資訊輸入「密碼管理工具」，才是更好的選擇。

4、身份資訊

不要向ChatGPT揭露任何身份資訊，例如生日、地址、電話號碼、身份證字號、護照號碼等。儘管一些聊天機械人會對這些敏感資訊進行編輯，但更安全的方法就是完全避免分享這些資訊。

【相關圖輯】ChatGPT 4o｜吉卜力免費AI圖網絡爆紅 4個圖片生成功能一文看清（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

OpenAI一名發言人向《華爾街日報》表示：

「我們希望我們的AI模型了解世界，而不是個人。我們積極減少蒐集個人資訊。」



5、金融帳號

絕對不要提供你的銀行或投資帳號，這個資訊可能被駭客入侵，導致資金流向遭到監控或盜用。

事實上，OpenAI在官網寫道，「請不要在你的對話中分享任何敏感資訊」，Google也在AI聊天機械人Gemini的頁面呼籲使用者不要輸入：

「你不希望審查員看到的機密資訊或任何數據。」



如果仍想和AI分享私密資訊，建議更換成高強度密碼，並且啟用多重要素驗證。人工智慧公司「Anthropic」首席執行長克林頓（Jason Clinton）建議，可以在每次使用完畢之後「刪除對話框」，企業通常會在30天之後，永久刪除這些數據。

【相關圖輯】ChatGPT｜AI工具盤點 DeepSeek專注中文處理 Sora創造高質動畫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】