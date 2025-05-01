港鐵當貨車？大媽搭東涌線運大型儲物櫃　站車門旁阻礙出入惹熱議

乘搭港鐵一般並不能攜帶大型行李，除非獲取港鐵許可證。有港鐵乘客於網上發文公審1名大媽乘客，利用港鐵運送1個大型儲物櫃，照片可見大媽站在車門旁阻礙乘客出入。網民紛紛留言揶揄「以後買家俬，記得要用GoGoTrain」，又批評不時有人乘搭港鐵運送大型物件，如同「搬屋搬貨搬寫字樓」。



有港鐵乘客於網上發文公審1名大媽乘客，利用港鐵運送1個大型儲物櫃。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

該港鐵乘客於fb群組「香港突發事故報料區及討論區」以「大媽真厲害」為題發文，照片可見港鐵東涌線車廂內，有大媽將1個大型儲物櫃放在1輛細小的木板車上運送，大媽站近車門旁，儲物櫃體積之大明顯會阻礙到乘客出入車廂。

大媽搭港鐵運送大型儲物櫃

有網民留言揶揄「下次用唧車」、「大媽好波，仲要年紀有返咁上下，可以視港鐵附例如無物，直入直出」，批評「幾十蚊GoGoVan（現改名為GoGoX）都唔畀」，又驚訝大媽1個人搬大型櫃，「上上落落佢點做到㗎？」、「過5關斬6將」。

亦有網民質疑大媽如何入閘，「點解可以畀佢入」、「個櫃咁大，每個角位都好危險，港鐵職員咁都留意唔到有人帶入閘」。

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，乘客攜帶大型行李須獲許可證。（資料圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。