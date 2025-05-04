性交轉因果？神棍繼承母教派自稱「無上之主」　性侵5女信徒58次

台灣發生性侵女信徒的駭人風化案件。台中市1名六旬神棍繼承母親創立的教派後，自稱為「無上之主」，15年來以不同借日，當中包括性交「扭轉因果」等理由誘騙5名女信徒簽下「性交同意書」，發生關係多達58次，案件最終曝光。



被告在上認罪後，以各種借口提出申請保釋，包括沒有前科紀錄、屬初犯、患有皮膚病，以及氣喘等。但法官認為案件證據確鑿，而且被告刪除對話紀錄，恐防湮滅證據，於是駁回其申請，需羈押3個月，然後就案件作出裁決。



劉男15年來誘騙5名女信徒性交「扭轉因果」，發生關係多達58次。（示意圖/gettyimages）

被告自封「無上之主」

台媒於今年4月報道，65歲劉姓男被告於2009年起，繼承母親創設的西方如來寺，宣稱母親升天成佛，其名號是「無量金菩薩」，劉男自稱擁有「他心通法」神力，自封「無上之主」，聲稱可以為信徒消災解厄，要求信徒凡事聽從其指示。

誘騙女信徒性交「扭轉因果」

2009年至2024年期間，女信徒一旦感情、健康或經濟上出現問題，例如患上乳癌或想挽回前男友等，劉男就會透過通訊程式LINE私約對方到佛堂「1對1諮詢」，甚後要求她們「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」，甚至是性交「扭轉因果」，成功騙取5名女信徒信任，前後發生關係58次。劉男更命令女信徒簽署1張「性愛同意書」，寫明自願和他性交。

逞慾後羞辱女信徒

劉男逞慾後更會羞辱女信徒，表示「和你修X很無聊」、「難怪你老公出去外面找女人」等，最終獸行敗露。

法官駁回被告保釋申請，判處被告2025年3月13日起羈押3個月。（示意圖/gettyimages）

被告多番求情申請保釋

案件在台中地院審理，劉男委託律師認罪，聲稱沒有前科，今次案件只是初犯和沒有同黨，而且相關證人已經作供完畢，被告不會串謀證人或湮滅證據，加上被告有固定住所，並有正當工作，沒有逃亡的可能性，而且患有皮膚病和氣喘，希望獲准保釋。

法官判處羈押3個月

法官卻認為，被告涉嫌強制性交罪名多達58項，犯罪時間橫跨大約15年，被告長期向不同受害人下手，多次妨害對方性自主權，足以證明被告反覆實施同一犯罪之虞，加上被告接受調查期間刪除對話紀錄，的確有湮滅證據的可能性。另外，劉男4月10日在執法人員的押送下送院接受治理，但其病況並非嚴重，毋須保釋治療，判處被告2025年3月13日起羈押3個月。

（綜合）