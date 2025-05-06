淫男令13歲女友懷孕再性侵表姊　出獄後性侵11歲親生女　內情曝光

屢次干犯性侵案，連未成年的親生女兒都不放過，這個淫狼絕不能放過！台灣花蓮1名男子先後性侵3名女子，包括13歲小女友、自己親表姊及11歲親生女兒。事緣該男子十多年前跟13歲少女交往，令到對方懷孕生下1名女兒，被揭發與未成年少女發生性行為。而他其後醉酒性侵自己表姊，最終因這2宗風化案被判入獄。



男子服刑2年多後出獄，需獨力撫養女兒，這名單親獸父竟猥褻正在就讀小學3年級的女兒，而女童由11歲讀小五開始，至升讀國一期間一直被親父性侵，次數多到數不清，而直至她14歲時，終於崩潰向親友哭訴，案件才得以曝光。法官審理後，判處被告4項加重強制性交和6項加重強制猥褻罪名成立，判囚5年6個月。



被告先後性侵3名女子，包括13歲小女友、自己親表姊及11歲親生女兒。（示意圖/gettyimages）

和13歲小女友發生關係 醉酒性侵自己表姊

台媒於今年4月報道，被告當年與13歲小女友發生關係，令到對方懷疑，其後醉酒性侵自己表姊，因而被控「未滿14歲少女性交」和「強制性交」罪名，罪成後服刑2年多。被告2016年1月11日獲假釋，於是搬回父母住所同住。

被指自親生女兒11歲起多次猥褻性侵

小女友為他生下1名女兒，當女童就讀小學3年級時，交由被告單獨撫養，父女同睡1房。這名單親獸父同年伸出狼爪猥褻女兒，由而女兒小五至國一期間，即由11歲開始就被獸父性侵。少女一直啞忍至14歲，直到國三才向親友哭訴遭父親性侵，其獸行才曝光。

法官裁定被告4項「對未滿14歲之女子為性交」、6項「對未滿14歲之女子為猥褻」罪名成立，合併判處入獄5年6個月。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱「我是真的沒有做」

案件在花蓮地院審理，被告否認性侵親生女兒，反而辯稱自己有前科，當時他亦有認罪，足見自己為人誠實，強調「這件我小孩的事情，我是真的沒有做」。但其女兒清楚交代事件，親友亦指，受害人獲悉要和父親搬到新竹居住，都出現哭泣和發抖等反應。

被告被判入獄5年6個月

法官認為，被告出獄後，受害人終於獲得父親陪伴，卻遭被告長期性侵，受害人沒有誣陷被告的動機，而受害人供稱遭到猥褻性侵次數實在太多，無法清楚記得，最後確定其中10次，故裁定4項「對未滿14歲之女子為性交」、6項「對未滿14歲之女子為猥褻」罪名成立，考慮到被告有前科和事後沒有認罪，合併判處入獄5年6個月，全案可上訴。

（ETtoday新聞雲）