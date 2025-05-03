內地客遊港！到便利店沒付錢擅斟咖啡　被店員制止這樣解釋超傻眼

誤會大了？近日有女生在便利店見到有內地遊客買了汽水後並沒有付款買咖啡，卻自行用店內自助咖啡機準備倒咖啡。店員發現後即時制止，而內地客則解釋「我以為是免費的，那不要了」。



有網民則猜想是否文化差異造成誤會，「喺大陸係咪冇呢啲機？擺放岀嚟就係免費？」，但亦有人覺得「有時候係知扮唔知啫，扮文化差異扮唔識」。



有女生在便利店見到有內地遊客沒有付款買咖啡，卻自行倒取店內咖啡，遭店員制止時稱以為咖啡是免費。（《ニーチェ先生》劇照）

該名女生在社交平台Threads分享見聞，指日前在尖沙咀某便利店買早餐，結果遇到1名內地女遊客在便利店買汽水，並希望店員給予多支飲管，「佢想攞一紮，店員喺佢手上拎返，只留一支畀佢」。

內地客只買汽水 卻自行取杯倒咖啡

當樓主付款時，聽到背後咖啡機傳出聲響，發現該名內地客未有付款，卻取冰準備自行倒取店內咖啡。店員也發現異常，即時從收銀台走向該名內地客並拿走她手上的杯子，表示「小姐，咖啡$16一杯」。內地客被制止後，竟解釋以為是咖啡免費任飲，「個女人細細聲話『我以為是免費的，那不要了』」。

內地客被制止後，竟解釋以為店內咖啡是免費。（示意圖，GettyImages）

樓主聞言，頓感好笑，並表示「部機放出嚟就等於免費㗎咩」。有網民就笑言「職員咁快手洞悉，一定係平時經歷得多」。另有人就好奇指「點解佢哋成日都話以為免費，有時啲嘢擺喺到我都會第一時間問下使唔使錢呀？」。

網民猜是「文化差異」

亦有人就覺得可能是文化差異造成，「喺大陸係咪冇依啲機？擺放岀嚟就係免費？」、「可能上面嗰啲無咁樣擺出嚟」。不過，有網民就覺得該名女子可能是「博大霧」、「有時候係知扮唔知啫，扮文化差異扮唔識」。

（Threads）