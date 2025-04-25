便利店收銀員落格？顧客付$500　八達通只增值$50　當場揭穿對質

市民於便利店增值八達通，記緊要檢查清楚金額是否正確！早前網上流傳多宗便利店收銀員疑為八達通增值時趁機「穿櫃桶底」，即增值金額少於顧客所支付的金錢。有人在荃灣分店欲增值500元，但實際只增值了50元，疑遭店員私吞450元，且拒絕列印收據，幸顧客精明地察覺金額有異，即場對質才未有招致損失。



另有事主分享類似經歷，他在觀塘便利店欲增值400元，收銀員只替他增值了300元，他當場怒極報警，最後接受和解，惟現時憶起也感後悔，「而家諗番我當時真係應該要堅持告佢！」。《香港01》早前已就事件向涉事便利店的母公司查詢，正等候回覆。



早前網上流傳多宗便利店收銀員疑「穿櫃桶底」，幫顧客增值八達通時，增值少於顧客所支付的金額。（《我的鄰居是EXO》劇照）

便利店收500元只為八達通增值50元

有網民於facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文指出，早前在荃灣眾安街1間便利店增值八達通，給了店員500元，全額用作增值，卻察覺到店員「鬼鬼祟祟」只增值了50元，又拒絕給收據。他欲看清楚屏幕作出檢查時，店員立即將增值畫面轉走，他深感「唔對路」，遂再次要求拿收據，店員才着他拿八達通出來對金額，最後解釋稱「㩒錯咗$50」，並補回增值450元。

事主深感「唔對路」，堅持要求拿收據，店員才着他拿八達通出來對金額，最後解釋稱「㩒錯咗$50」，並補回增值450元。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

之後有網民於Threads轉發上述facebook帖文，表示自己也經歷過類似事件。他憶述，很久前曾在觀塘1間便利店增值八達通400元，離開店門兩步後，「覺得有啲唔妥」，故回頭要求取收據，但店員稱「過咗print唔到單」，於是他要求找經理，但店員稱「經理唔喺度」，他形容「當時counter有2個人，1男1女，態度串過火屎」。

網民有相關經歷曾當場報警

樓主不滿報警，警察到場後，「經理就突然喺房度出嚟XD (又話唔喺度！) 」，2名收銀員見有警察立即「笠水」，查看閉路電視畫面及「清機」數收銀機內的錢，發現機內「真係多咗錢」，店員再列印收據對數，「證實真係增少咗畀我」，當時增值過程是「佢先撳100再取消100，然後撳300，實質只係增值咗300元」。

樓主表示，由於收銀員態度「真係太過串」，所以堅持提告，「條友知衰走出counter道歉，不過我唔接受啦！啱啱唔係好X型嘅咩？好理直氣壯㗎？」，不過經理和警察提議和解，他因趕時間就「放過咗佢哋」，惟現時感到後悔，「而家諗番我當時真係應該要堅持告佢！」。

有事主分享類似經歷，他在觀塘分店欲增值400元，收銀員只幫他增值了300元，他當場怒極報警。（資料圖片）

不少網民留言講述經歷，「我試過畀$500增值，店員同我增$250，佢冇諗住我會要單，點知一睇問佢，佢話分兩次增值，但係要我問完先增第二次，從此以後我一定要睇單」、「我阿媽喺沙田7仔都試過，增1,000佢㩒500」。

網民斥店員：擺明係偷錢喎

網民直言，「擺明係偷錢喎」、「邊得㩒錯，點解冇人試過增值50，職員會增錯500」、「呢啲招數，廿年前都有啦，仲要呃你話係系統問題，晏少少條尾數就到帳㗎啦，你如果信佢就咁行咗去就真係無仇報了」、「放過佢就更多人受害，唔知呃咗人幾多錢了」、「離晒譜，大家要小心」。

有網民表示，遇到這種情況一定要報警，「可能係慣犯，要報警」、「可以email去總公司投訴呢啲行為，有機會穿櫃桶」，又提醒「八達通增值一定要拿單，一定要對」，建議「手機八達通，直接app增值，唔使經人」、「增值只會去地鐵站」。