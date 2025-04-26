的士司機爆粗狂鬧內地旅客　嫌路程短車費＄XXX　網民：影衰港人

過百元車費的路程，也嫌路程短？有網民在小紅書分享內地朋友來港旅遊乘搭的士的不快經歷，指出朋友帶着5歲孩子搭的士，司機因不滿路程短一直謾罵，但其實車費最終也要付約120港元，並不算短途。影片聽到，司機一直夾雜粗口破口大罵，不滿又要前往東涌。帖文引來網民批評的士司機，「香港的士佬出名的戾氣重」、「的士佬係咁衰，長又唔去，短又唔去，下次盡量搭地鐵或公車，不用貼錢買難受！」。



內地媽媽帶着5歲孩子遊港搭的士，司機因不滿路程短一直謾罵。（小紅書影片截圖）

樓主於小紅書以「記住呢個香港的士司機」為題發文指出，內地朋友來香港旅遊，1個女孩帶着1個5歲孩子因趕時間而坐的士，司機卻不滿路程短一直謾罵，「精神狀況極不穩定」，但其實朋友最終付了約120港元車費，並不算短途。

內地遊客搭的士遭司機謾罵

樓主上載了1段26秒影片，聽到司機邊駕駛，邊全程激動大罵，似是發語音訊息或打電話給朋友吐嘈，間接給說話乘客聽，「跟住有個後生女人喺度㩒電話，X你纜車站360使乜㩒電話呀，你直接噏都得啦，X你老母，紅的你都唔X識去咩，X搞X到另外嗰兩個後生女上X咗前面嗰架。唉，我都知道X街啦，又畀個東涌我，唉真係，X佢老X呀真係，X你纜車站使唔使㩒電話睇呀？」，影片就此完結。

的士司機大聲罵道：「唉，我都知道X街啦，又畀個東涌我，唉真係，X佢老X呀真係。」（小紅書影片截圖）

內地遊客已作出投訴

樓主說，知道香港有些的士司機是這種質素，發文主要是想幫內地姐妹避雷，「我朋友無故被罵了一路，我想內地的姐妹如果帶着孩子遇到這種應該很錯愕，能避1個是1個」，提醒網民若「唔好彩遇到呢部的士，千萬不要上車！」，又說朋友已經作出投訴。

有網民留言指出，「咁唔X鍾意咪冇開的士囉，公共交通工具，客人去邊你就要去邊，這個是你的服務」。（資料圖片）

網民斥：影衰晒香港人

有網民留言批評，「影衰晒香港人」、「咁唔X鍾意咪冇開的士囉，公共交通工具，客人去邊你就要去邊，這個是你的服務」、「又話Uber搶晒啲生意，啲態度咪又係咁」、「網約車的盛行這幫人功不可沒」。

有港人指出，的士司機無論對本地人還是遊客也是一樣的態度，「香港的士佬對本地人都不友善，雖然都有好嘅的士司機，但好少數，我哋搭的士都要受佢哋氣」、「作為香港人，已10年沒有搭的士，就是不想忍受的士X的態度」、「我老公香港本地人，基本每次打車都和的士司機吵架」。另有網民說，內地也有態度差的的士司機，「不止香港，廣州深圳也有很多的士這麼叼，距離短直接拒載」。