35歲護士誘15歲繼子性交！夫撞破怒舉報　她稱：和你年輕長得太像

美國有女子涉嫌性侵繼子被捕。當地1名35歲女護士引誘15歲繼子性交，2人激戰時被突然回家的丈夫撞破，護士竟向丈夫辯稱「（繼子）和你年輕時長得太像」。她之後不但沒有悔意，更致電繼子，指希望她們的行為沒被丈夫發現，以便2人可以繼續發生性行為，又對繼子的性能力進行評分。



女護士的丈夫之後以匿名身份揭發事件，當地警方以《對年齡介於12至16歲的未成年人實施猥褻》拘捕女子。經查證後，原來她與繼子發生關係前，早已多次進行引誘、調情，不過她在庭上拒絕認罪，案件將押後再審；當地衛生部門日前下令吊銷其護士執照。



美國有女護士引誘15歲繼子發生性行為，被丈夫撞破竟辯稱「和你年輕時長得太像」。（示意圖／Gettyimages）

女子哄幼兒入睡後 引誘15歲繼子發生性行為

綜合外媒報道，事發於2024年7月26日深夜時份，居於美國佛羅里達州（Florida）的35歲已婚女護士耶茲（Alexis Von Yates）將2名年幼孩子哄得入睡後，與15歲繼子一起坐在沙發上看恐怖電影，其間疑是嫌棄電影太無聊，便開始引誘繼子和她發生性行為。

稱2周沒有發生性行為 感到「性奮」

耶茲當時告訴繼子，她已經2周沒有發生性行為，加上正值月經期間，所以特別「性奮」。2人由初時擁抱、親吻，後來演變成發生口交，以及在未有使用安全套時發生性行為。

涉事35歲女子耶茲，涉嫌於家中引誘15歲繼子發生性行為。（網上圖片）

丈夫回家撞破事件 辯稱「和你年輕時長得太像」

耶茲丈夫剛好加班回到家，竟外撞破妻兒交歡畫面，兒子見狀即時跑入浴室，夫婦繼而發生激烈爭吵。涉事少年從浴室聽到耶茨向父親解釋，指因為他和父親年輕時長得很像，才會發生這種事。耶茲丈夫之後駕車，將兒子送到父母家暫住，並於車上向兒子訴說「你毀了我一生」。

女子丈夫下班回家時，意外撞破妻兒交歡畫面。（示意圖／Gettyimages）

翌日致電繼子 稱欲與對方繼續發生性行為

令人嘩然的是，少年事發翌日仍收到耶茲來電，這個繼母不但沒有悔意，更表示希望他們沒被丈夫發現，以便可以繼續發生性行為，之後又對繼子性能力進行評分。不過自此之後，少年再於社交平台向繼母發送訊息，則未有再獲回覆。

丈夫以匿名身份舉報事件

少年及後遭到數名親戚指責，當中包括其父親。男子對妻兒交歡感到崩潰，曾致電少年祖父，威脅稱要勒死兒子，然後自殺。至同年10月，少年父親終於以匿名身份舉報事件，少年亦表示不想再和繼母一起生活。

女子被警方拘捕 庭上拒絕認罪

當地警方於11月逮捕耶茲，她涉嫌干犯《對年齡介於12至16歲的未成年人實施猥褻》。經查證後，原來耶茲與繼子發生關係前，早已多次進行引誘、調情，不但向繼子說「我敢打賭每個人都以為你是我的『小玩具』」，甚至將奶油放在舌頭上，挑逗問道「喜歡嗎？」。至12月，耶茲在庭上拒絕認罪，案件將押後再審。

衛生部下令吊銷女子護士執照

由於耶茲不當行為，當地衛生部門日前下令吊銷其護士執照，並指「護理師處於值得信任職位，她們必須表現良好的判斷力和道德品質」、「與未成年兒童發生性行為，或允許兒童與她進行口交，表明她（耶茲）缺乏成為註冊護士所必需的良好判斷力和道德品質」。

當地衛生部門指耶茲行為嚴重不當，日前決定吊銷其護士執照。（網上圖片）

（綜合）