性侵12及11歲男學生　保持性關係數月　「最佳女教師」恐囚165年

美國發生1宗離譜女教師性侵兒童案。曾經榮獲「年度最佳教師」獎項的女老師在獲獎後7個月，涉嫌性侵2名案發時分別11歲和12歲的男學生，當中包括與12歲男童性交和口交，關係保持數個月。女教師被捕後一度獲准保釋，但因嘗試接觸受害人而遭還押，正面臨多項性罪名，一旦罪成，所有罪名刑期總和最高可達判囚165年。



姓馬的華裔女子獲得郡內「年度最佳教師」獎項，但獲獎後7個月被揭發性侵男學生。（San Diego County Office Of Education圖片）

34歲馬姓華裔女被告（Jacqueline Ma）自2013年起在加州聖地牙哥郡1間小學執教，主要教導小五和小六級學生，她帶頭實施全校範圍內的STEM改進計劃，和其他組織例如研究所和動物園合作，為學生提供和專業人士互動的機會，走上和STEM有關的職業生涯。去年8月，馬女和另外4名教師獲得郡內「年度最佳教師」獎項，獲獎時她指「和學生保持關係是其最大成就」，校長大讚學生受馬老師教導後「會更有自信、更積極參與公民社會事務、更有思想，學生們知道自己是被愛着的」。

案發時12歲的受害人和馬女發生關係，而且性行為持續數個月。（示意圖/Getty Images）

但今年3月6日，馬女被揭發性侵2名案發時分別11歲和12歲的男學生，事緣該名12歲受害人的母親懷疑兒子和馬女有「不正當關係」，因而報警求助，警方經調查後翌日拘捕馬女，她被捕後支付10萬美元（約78萬港元）保釋金，但2天後、即是3月9日被撤銷保釋，原因是她試圖聯絡受害人。至今年7月，1名案發時11歲受害男童同樣作出被馬女性侵的指控。

案件提堂後，控方指，被告和12歲受害人展開長達數個月的性關係，包括口交，更向男生發送自己的不雅照片，並要求他做出相同事情，而且指示他記錄自己在家中的性行為。

案件已經提堂，34歲馬姓華裔女被告（Jacqueline Ma）面臨多項重罪，一旦罪成，所有罪名刑期總和最高可達判囚165年。（網上影片截圖）

負責調查案件的警員供稱，12歲受害人錄取口供時表示，有次他們獨自在教室時，馬女除下襯衫靠近，受害人形容和馬女第1次身體接觸，當時男童「身體僵硬」，2人持續互傳簡訊，表達對彼此的愛。受害男童更寫「有時我認為你不明白我還是個孩子，這是我唯一真正關係」。警員就案件盤問馬女，但她稱事件「很複雜」，她聲稱「自己界線可能模糊了」。

案件已經提堂，被告面臨多項重罪，一旦罪成，所有罪名刑期總和最高可達判囚165年。（示意圖/Getty Images）

警員亦供稱，另1名11歲的受害人向警方指，收過馬女帶有性暗示的圖文訊息，有一次當教室內只有他們時，馬女脫掉襯衫，剩下運動胸罩，而且試圖靠近，但他大驚逃走。

12歲受害人日前出庭作證，法官批准以閉門形式進行，法官甚至形容「證據非常清晰，證明被告利用2名孩子」，馬女特別利用她對其中1名受害人的權威，「強迫他做出尚未準備好的行為，建立一種非常不恰當和錯誤的關係」，馬女面臨多項重罪，包括猥褻兒童、引誘未成年人和持有兒童色情製品，一旦罪成，所有罪名刑期總和最高可達判囚165年，但她不認罪，將於明年1月再次出庭，其律師沒有回應案件。

（綜合）