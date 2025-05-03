校長是偷拍狂！偷拍同居女友16歲女兒洗澡　教育界震驚永不錄用

從事教育工作，理應以身作則，言行舉止都要正派。惟台灣高雄1名國小校長卻是偷拍狂，在自家住所浴室等多處地方安裝針孔攝錄機，偷拍其同居女友的16歲女兒更衣洗澡，變態行為長達1年多。



直到同居女友的胞妹搬來同住，才發現天花板通風系統「內有乾坤」，校長的偷拍劣行才曝光。警方接報調查，發現涉案校長的辦公室電腦藏有大量偷拍影片，插座內更藏有USB隨身碟，用作儲存偷拍畫面。被告辯稱安裝攝錄器材是為了防止女友女兒帶同其他異性回家。案件震驚台灣教育界，高雄市政府隨即將張男解僱，永不錄用。經一審後，被告遭重判9年監禁，他不服上訴，結果遭駁回維持原判。



張男在自家住所浴室等多處地方安裝針孔攝錄機，偷拍其同居女友的16歲女兒更衣洗澡。（示意圖/gettyimages）

被告並非首次犯案

台媒於今年4月報道，51歲張姓男被告具有教育博士學位，任教超過25年，2016年起當上校長，約4年前被調到該所國小任職。據了解，張男並非首次犯案，他曾搬到女友住所同住，已在浴室天花板安裝針孔攝錄機，偷拍女友女兒如廁更衣沐浴，女友揭發獸行後，他仍死性不改，轉在自己住所繼續偷拍。案件曝光後，令高雄教育圈子感震驚，高雄市政府隨即將張男解僱，永不錄用。

偷拍行為持續1年多

由2022年5月至2023年10月期間，同居女友和其16歲女兒搬到張男住所，張男偷偷在自家房間、浴室、客廳等多處安裝針孔攝影機，用來偷拍其同居女友的16歲女兒裸露畫面。

獸行被人發現。（示意圖/gettyimages）

女友胞妹驚揭獸行

直至2025年3月，女友的胞妹亦搬來同住，張男想一併偷拍，3月9日在天花板上的通風系統安裝針孔攝影機和「尿袋」，翌日女友胞妹洗澡時驚見攝影機，立即取下證物然後報警求助。警方當時在記憶卡內沒有發現任何性影像，但同年4月26日搜索張男住處和其辦公室，在其電腦主機中找到大量已被刪除的性影像。

新任校長發現更多證物

張男接受調查期間承認部份罪行，同年6月被控還押，而新任校長整理辦公室期間，在插座內發現USB隨身碟，於是報警。警員發現USB同樣儲存了張男偷拍得來的畫面，繼而將相關證物交給檢方跟進。

案件經2次審理，法官對被告維持重囚9年的判刑。（示意圖/gettyimages）

被告辯稱︰防止女友女兒帶其他異性回家

案件在高雄地院進行一審，張男女友供稱，她曾趁男友睡覺時翻查對方手機，當時已經發現內有女兒在廁所裸身影片，於是質問男友後，但他卻稱「我又不是什麼變態」，只是防止她帶其他異性回家，沒有偷拍其女兒，張男在庭上有同樣有類似辯解。

案件經2次審理 被告維持判囚9年

法官卻認為，女友在經濟上依賴被告，加上被告任職國小校長，雙方身份、權勢和地位明顯不平等，女友無法制止被告的行為，而被告大費周章刪除浴室無人影像，再將受害人的性影像存放在USB隨身碟內收藏，認定證據確鑿，加上被告未獲受害人原諒，干犯14項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像」、1項「無故攝錄他人性影像」、1項「無故攝錄他人性影像未遂」罪名成立，合併判處9年監禁。

被告不服上訴，高雄高分院於今年4月30日進行二審宣判，駁回被告上訴，維持9年有期徒刑。

（綜合）