偷拍？四眼男搭扶手梯站短裙女後方　手機鏡頭朝上疑偷拍遭斥變態

馬來西亞發生疑似偷拍事件。當地有夫婦於社交平台發文，指於商場目睹1名男子多次尾隨短裙女生搭乘扶手電梯，然後反手手持電話，鏡頭朝上對着女生裙底，疑似偷拍。他們發現男子至少偷拍4名女子後，前往會合妻子，再抱着嬰兒離開現場，故即時通報商場保安和警方，但處理緩慢，最終只能目送男子駕車離去。該對夫婦對事件深感不滿，因而公開片段，呼籲廣大女生們要小心。



網民狠斥男子行為變態，「人家穿短裙不是代表要被你拍的」、「真是丟臉死了，已為人夫、人父還做出這樣的事」、「必須抓來嚴懲」。惟有人覺得樓主於網上公開男子容貌稍有不妥，「在事實未查清前就擅自公開他人面容，不僅可能因誤會傷害無辜家庭，更是對隱私權的嚴重侵犯」。



馬來西亞有男子搭扶手電梯期間，被民眾目擊疑似偷拍女子裙底。（facebook影片截圖）

男子尾隨短裙女搭扶手電梯

馬來西亞媒體報道，檳城有男子被拍到搭乘扶手電梯時，疑似以手機偷拍女生裙底。當地有民眾在facebook帳號發文，開宗明義提醒「喜歡穿短裙的女生請多留意！」。樓主上傳3條片段，指在商場發現一名形迹可疑男子，多次跟隨穿着超短裙的女性搭乘扶手電梯，並反手手持電話，將鏡頭對向女生們裙底。

手機鏡頭朝上 疑似偷拍裙底

從多條影片所見，1名穿着白色上衣、戴眼鏡的男子至少兩度搭乘電梯，分別跟在2位穿着短裙的女子身後，他比女子站低一級，電話放在女士裙底下，且鏡頭朝上，疑似正在偷拍。男子之後會合妻子，被拍到抱着嬰兒，然後離去。

穿着白色上衣的男子反手拿着電話，疑將鏡頭對向女生裙底。（facebook影片截圖）

穿着白色上衣的男子反手拿着電話，疑將鏡頭對向女生裙底。（facebook影片截圖）

男子其後返回原先樓層，再跟隨另一名短裙女搭乘扶手電梯。（facebook影片截圖）

畫面雖被另一名男士摭擋，仍見到男子緊隨該女子，右手放置位置令人起疑。（facebook影片截圖）

男子被指偷拍多名女生後，會合妻子並抱着嬰兒離去。（facebook影片截圖）

向警方保安反映 未獲適時處理

樓主表示，他已即時向商場內的警察與保安通報事件，但無奈他們處理速度緩慢，男子最終未被截停逃之夭夭，所以決定公開事件，希望他人可以提高警覺保護自己，若發現類似行為，應該立即拍照或錄影保留證據，再即時報警求助。

網民斥變態：必須抓來嚴懲

帖文引來網民譴責片中男子，「有夠變態，這有什麼好拍的」、「又不是沒穿內褲」、「人家穿短裙不是代表要被你拍的」、「他自己還是人家的爸爸」、「真是丟臉死了，已為人夫、人父還做出這樣的事，他老婆都不懂要怎樣出街」、「換做是他女兒被偷拍，他會怎麼想？」、「必須抓來嚴懲」、「這種人真的有病，去看醫生吧」。

有聲音批事主公開男子容貌

但有人覺得樓主仍未弄清楚事件，直接於網絡上公開男子樣貌行為實在不妥，「人家有老婆孩子，你們這樣做太過了，有沒有顧慮過他家人的感受？」、「如果確實抓到某人用手機拍攝不當照片，那另當別論；但在事實未查清前就擅自公開他人面容，不僅可能因誤會傷害無辜家庭，更是對隱私權的嚴重侵犯」。

（示意圖／資料圖片）

男子尾隨短裙女搭電梯 目睹民眾起疑

樓主妻子見帖文引起極大迴響，翌日發布長文交代當時情況。她指當時和丈夫在商場內的咖啡店喝咖啡，無意間看到有少女穿著短裙，被一名男子跟隨其後。她表示，起初以為兩人是親人關係，但當女生在電梯口停下並回望時，男子隨即相隔一段距離，才察覺情況有異。少女之後和另一位年紀更小的女孩一起搭電梯，男子亦緊跟其後，並反手手持電話，鏡頭對向女生裙底，故形容對方「舉止極不尋常」，遂要求丈夫密切留意其動向。

未幾男子搭乘電梯返回原先樓層，跟隨另一名短裙女搭電梯，他再次反手拿電話，將鏡頭對準女子裙底。她認為男子行為令人起疑，質疑「有哪位正常使用電梯的男性，會以這種姿勢拿手機靠近女子裙底？」、「會在兩層之間反覆搭乘電梯，每次都這麼『剛好』出現在穿短裙的女性身後？」。

疑至少4位女生被偷拍裙底

樓主續稱，當她兩度目睹男子疑似偷拍女子裙底時，已即時請丈夫前往尋找警察，她則留在原地蒐集證據。未幾她拍到第三、第四位女子疑似被偷拍，雖然畫面曾被另一名男子擋住，但仍可見男子緊隨女子身後，右手放置於較敏感的位置。

事主批商場保安、警察辦事不力

可惜當警方接到樓主丈夫反映時，竟冷淡稱「已交差，讓其他警察處理」，並未即時處置。樓主氣憤斥男子，「你是父親，是丈夫，應該是孩子的榜樣，是妻子的依靠」，不滿對方變態癖好，丈夫再次向商場保安通報事件，惟對方稱需先報備經理才能處理，兩人最終只能看着男子駕車離開，形容「感到無比失望與無力」，同時質疑商場保安和警察辦事不力。

（facebook）