浴室暗藏攝影機偷拍女租客！二房東加裝一配件露破綻　判刑曝光

新加坡發生房東偷拍女租客案件。當地1名二房東在浴室安裝迷你攝影機偷拍女租客，但攝影機的電池愈來愈不耐用，所以他加裝「尿袋」充電，但「尿袋」竟然鬆脫，在洗臉盆下方位置「吊吊揈」。女租客察覺見異報警，涉案男子終被判囚18周。



涉案二房東張傑森（譯音）被判入獄18周。（網上圖片）

42歲涉案二房東張傑森（譯音）來自馬來西亞，目前已經是新加坡永久居民，他和妻子租了1個組屋單位，再將房間轉租給2男女。

浴室擺放迷你攝影機 偷拍其中1名女租客

2023年10月20日，張男訂購1部迷你攝影機和記憶卡，同年11月，他收貨後專挑傍晚6時至晚上7時之間、即是其中1名女租客放工回家的時間，將攝影機藏在4位房客共用浴室內，拍攝洗臉盆和馬桶位置，明顯是有偷拍目標。直到晚上9時許，被告就會取走攝影機，下載該名目標女租客的影片，同時刪除其他人的片段。

張男在浴室安裝攝影機偷拍女租客，但攝影機電池愈來愈不耐用，所以他加裝「尿袋」充電，但「尿袋」竟然鬆脫，令件事被揭發。（示意圖/gettyimages）

到了2024年2月，張男發現攝影機的電池愈來愈不耐用，無法支持到拍攝目標人物，決定加裝「尿袋」充電，並用膠帶將「尿袋」固定在洗臉盆下方位置，再駁到攝影機。

加裝「尿袋」充電 鬆脫露出馬腳

正當以為萬無一失時，「尿袋」在拍攝時突然鬆脫下來，懸掛在洗臉盆下方。同年4月25日晚上9時許，受害人進入廁所時發現「尿袋」露出，經了解後見到攝影機，於是報警。

張男被控3項罪名，分別是偷拍、妨礙司法公正，以及抵觸影片法令，4月2日承認其中1項控罪，餘項交由法官考慮，法官經審理後，判處入獄18周。

（新明日報）