港鐵朗屏站阿伯孭2米長魚竿　推手推車疑想入閘　網民嘲︰釣大魚

除非事前獲得港鐵許可證，否則乘客一般都不能攜帶大型行李入閘乘車。網上近日流傳1條影片，顯示港鐵朗屏站出現驚人一幕，1名阿伯推着載有2個保冷箱的手推車，同時孭住約2米長、相信是魚竿的物品，在閘機前方位置停一停，疑似想拍卡乘搭港鐵，拍片的港男疑惑「咁都可以入到地鐵？支竿？有冇睇錯呀？」。



大量網民笑言「大支嘢」、「去釣大魚」、「佢呢支嘢起碼2米以上, 真係偷到雞？」、「無睇錯，都未入」。



1名戴帽阿伯推住手推車，車上放了2個保冷箱，他同時孭住約2米長物件，依照外型估計是魚竿。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

現場是港鐵朗屏站，當時人來人往，許多乘客出閘。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

若乘客違反《香港鐵路附例》，攜帶禁止攜帶的行李，最高處罰為罰款2,000港元。

阿伯繼續前往閘機方向。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

阿伯推手推車 背負2米長魚竿疑想入閘

樓主將相關影片上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，可見現場是港鐵朗屏站，當時人來人往，許多乘客出閘，1名戴帽阿伯反方向推住手推車，車上放了2個保冷箱，他同時孭住約2米長物件，依照外型估計是魚竿，阿伯站在閘機前方位置，沒有再前進，懷疑正取出八達通拍卡入閘乘搭港鐵。

阿伯站在閘機前方位置，沒有再前進，懷疑正取出八達通拍卡入閘乘搭港鐵。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主質疑「咁都可以入到地鐵？支竿？有冇睇錯呀？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰阿伯可能有「長」者通道

樓主質疑「咁都可以入到地鐵？支竿？有冇睇錯呀？」，影片引來許多網民討論，笑言「釣大嘢」、「可能阿伯生得矮啲啫，邊有2米長？」、「港鐵職員又睇唔到？」、「阿伯可能有『長』者通道」。

（綜合）