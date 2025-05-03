港鐵奇觀？紅衣婦「擔住遮」搭扶手電梯　網民：呢個世界咩人都有

港鐵奇觀？近日有女網民於港鐵站內目睹離奇一幕，事關她搭乘扶手電梯期間，發現前方1名婦人於室內打開雨傘，見狀感到不解，故調侃「地鐵站落雨我唔知嘅」。有網民笑稱「佢個世界太灰，落晒雨要擔遮」；不過有人覺得對方或許是無心之失，「我都試過入咗大堂，準備上電梯先醒起未收遮，有時諗緊嘢就唔記得咗㗎啦」，認為旁人可出言提醒。



有婦人搭港鐵站內扶手電梯時，打開雨傘引來網民熱議原因。（threads影片截圖）

港鐵紅衣婦「擔住遮」搭扶手電梯

該女網民在threads帳號上傳片段，顯示她當時正搭乘港鐵站內1條往上的扶手電梯，未知是否通往出口處。不過她前方1名身穿鮮紅色上衣、短髮婦人竟然於室內打開雨傘，由於站內根本沒有陽光照射，亦沒有雨水滴落，樓主見狀感不解，遂貼出片段調侃「地鐵站落雨我唔知嘅」，引來網民關注。

樓主乘搭港鐵站內1條往上的扶手電梯，未知是否通往出口。（threads影片截圖）

前方1名穿鮮紅色上衣、短髮婦人於室內打開雨傘。（threads影片截圖）

網民：呢個世界真係咩人都有

有網民對婦人室內「擔遮」感離奇，「呢個世界真係咩人都有」，又笑稱「可能佢唔係自己一個出街」、「估計有好兄弟喺到」、「她應該是對光管發出的光過敏」、「佢個世界太灰，落晒雨要擔遮」、「今日我都見有個阿嬸係咁，職員追住佢叫收遮」。

估計無心之失 籲他人上前提醒

有人覺得婦人或許是無心之失，「我都試過入咗大堂，準備上電梯先醒起未收遮，有時諗緊嘢就唔記得咗㗎啦」、「把遮濕咗打開吹乾」，又猜測片中婦人或有精神問題，「係咪思覺失調？」。

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