內地女製「窮遊香港機場過夜」攻略　教睡地上仲咁做：放下羞恥心

【五一黃金周2025／香港旅遊／窮遊香港】五一黃金周長假期大批內地旅客來港，但未必人人「高消費」。有內地女就於小紅書製作「窮遊香港香港機場過夜」攻略，教人在機場「打地鋪」睡覺、取免費水、免費充電位置等，直指「放下羞恥心，隨地大小睡」、「戶外玩家絲滑怒省幾百住宿費」。她最後更留下毛毯和睡袋在機場椅子上，讓其他人自行拿取。



帖文引來網民熱議，有人批評做法離譜，「亂象橫生」、「係咪覺得香港物價咁貴，佢哋都可以窮遊係一種成就？」；不過也有人認為沒有阻礙他人就無問題，「機場個環境又真係好過老麥」、「其實唔影響到人咪得，一向機場都有人瞓」。



香港消費高昂，不少趁五一黃金周長假期來港旅遊的內地旅客，扭盡六壬節省酒店住宿費用，除了在麥當勞（McDonald's）「免費過夜」，原來機場也可以「打地鋪」。有內地女於5月3日在小紅書以「窮鬼版香港機場過夜指南（睡個好覺）」為題發文，直指「戶外玩家絲滑怒省幾百住宿費，從深圳絲滑到香港機場過夜啦」。

有內地女就於小紅書製作「窮遊香港香港機場過夜」攻略，教人在機場「打地鋪」睡覺。（小紅書）

內地女製「窮遊香港機場過夜」攻略

樓主指出，在「香港機場過夜」主要有「貴賓廳」和「公共區域躺椅模式」，都是過完安檢後在登機口外面，但她明言「本漂亮肯定是不會選擇（貴賓廳）啦」。

「公共區域躺椅模式」方面，她詳細列出公共「躺平椅」、洗手間、取免費水、免費充電位置等，「躺平椅和分開椅，連體式比分開式的更舒服，6至7登機口、26登機口、44至45登機口都有，我在26登機口後面，女廁所背後就是，26號閘口有4個躺椅，面向大玻璃窗。躺椅旁邊有小桌子可以放東西，有充電口，後面就是洗手間和接水處，非常方便。209登機口那裡有兒童區域，超級乾淨，還有放動畫片，帶家長的寶子可以來這裏」。

樓主詳細列出公共「躺平椅」、洗手間、取免費水、免費充電位置等。（小紅書）

樓主詳細列出公共「躺平椅」、洗手間、取免費水、免費充電位置等。（小紅書）

教「瞓地下」取免費水

樓主之後表示，晚上她在機場找了鋪地毯地方席地而睡，直指「放下羞恥心，隨地大小睡。鋪上地布，吹好枕頭，蓋上小小被子，帶着耳塞和眼罩，美美的睡個覺啦」。

從樓主上載相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角，鋪上地布，擺放好枕頭及背包，套上睡袋休息，更擺出「V」字手勢自拍，看似相當自豪。

相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角。（小紅書）

相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角。（小紅書）

相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角。（小紅書）

相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角。（小紅書）

相片見到，樓主在機場玻璃較旁地上佔據一角。（小紅書）

毛毯、睡袋遺機場

樓主最後提到，她們離開時把毛毯和睡袋放在215洗手間後面椅子上，讓「下一個幸運兒」自行領取，「都是乾淨的，一共有3個，有需要的寶子自行拿取啦」。

樓主指，她們離開時把毛毯和睡袋放在215洗手間後面椅子上，讓「下一個幸運兒」自行領取。（小紅書）

網民驚訝：環境好過麥當勞

內地及香港網民看過帖文議論紛紛，「原來唔會俾人趕走」、「剛睡完，現在爬到休息室刷到這一篇」、「瞓機場啫使乜放低羞恥心」。有網民批評在機場「打地鋪」做法離譜，「亂象橫生」、「係咪覺得香港物價咁貴，佢哋都可以窮遊係一種成就？」，揶揄「尊貴嘅旅客點可以俾佢哋瞓地下」。

不過也有人認為沒有阻礙他人就無問題，「機場個環境又真係好過老麥」、「真係good idea，機場好過公園同金拱門，有乾淨洗手間，室內又唔凍，瞓覺又好正常，有保安有CCTV，餓又有餐廳，有免費水機同wifi」、「其實唔影響到人咪得，一向機場都有人瞓」、「人哋真係嚟搭飛機，都起碼叫有幫襯」。