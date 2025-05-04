驚！台女「上身這樣穿」遊香港　開心「極引人注目」　網民揭關鍵

【五一黃金周／香港旅遊／旅遊穿搭】「五一黃金周」長假期有大批旅客來港旅遊，到底怎樣穿搭才合適？有台灣女生在社交平台發文，分享自己遊香港油麻地時穿着，形容「這套在香港非常引人注目」。



帖文引來網民熱議，揭開「引人注目」關鍵，「需要很大勇氣」、「勇敢做自己女生最好看了！」、「支持你」。



有台灣女生在社交平台發文，分享自己遊香港油麻地時穿着，形容「這套在香港非常引人注目」。（threads圖片）

這樣穿搭在香港「賺足回頭率」？該台灣女生於社交平台threads發布多張相片，留言「這套在香港非常引人注目」。

台女性感穿着遊港：非常引人注目

從相片見到，樓主穿上淺藍色貼身長裙，上身則穿上超清涼露膊頭「開肚」服飾，相當性感。她站在彌敦道路牌下方，擺出不同姿勢「打卡」，露出開心笑容。

樓主站在彌敦道路牌下方，擺出不同姿勢「打卡」，露出開心笑容。（threads圖片）

樓主站在彌敦道路牌下方，擺出不同姿勢「打卡」，露出開心笑容。（threads圖片）

網民揭關鍵：支持你

網民看過帖文議論紛紛，點出樓主衣着「引人注目」關鍵，「你身材這麼好，係人都望你啦」、「其實很好啊因為這些身材才是現實的身形，勇敢做自己女生最好看了！」、「這套裝很美，身材好辣」、「這穿搭超猛」、「支持你」、「需要很大勇氣」。而樓主回覆「謝謝」，盡顯禮貌。

網民：「勇敢做自己女生最好看了！」（threads圖片）

不過也有網民擔心樓主穿搭容易「走光」、「應該不能跑太快？感覺跑太快上身會移位走光」。