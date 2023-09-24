一眼就知是港女？內地女力數港女VS內地女7大分別　最常穿這服飾

【港女／內地女／特徵】每個地方的人都有不同特徵、穿搭風格。有在香港留學的內地女生就在小紅書發文，講述香港女生與內地女生7大區別，除了「整體偏瘦」，更特別常見1種穿搭。不過她強調，大家「各美其美」，只有風格不不同，沒有高下之分。

帖文引來網民熱議，認同港女與內地女各有特色，百花齊放是好事，「去過很多次香港，一直覺得那邊女生穿衣得體俐落，完全不浮誇，非常簡單休閒，很舒服」、「如果大家都一樣，那這個世界也太無趣了」。



有在香港留學的內地女生就在小紅書發文，講述香港女生與內地女生7大區別。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「發現了一些香港女生和內地女生的區別」為題發文，從穿搭風格、身形、打扮分析，列出香港女生與內地女生7大特徵。

該內地女從穿搭風格、身形、打扮分析，列出香港女生與內地女生7大特徵。（小紅書）

分別一：認真防曬的大多是內地女生



樓主表示，在街上看到認真防曬的女生，百分之九十是內地女生，「內地幾乎人手一件的防曬衣遮陽帽，香港本地人沒怎麼見穿的」。

分別二：香港女生偏瘦



樓主形容香港女生整體偏瘦，「比較緊緻」，估計是地形原因，令日常鍛煉比較充分。

樓主形容香港女生整體偏瘦，「比較緊緻」。（資料圖片）

分別三：香港女生少見二次元穿搭



樓主指，平日少見香港女生以「二次元」和「亞文化」穿搭，「目前沒看到過穿lo（Lolita，蘿莉塔）裙的」。

分別四：內地女生更偏好這穿搭



樓主說，內地女生更偏好「上緊下鬆」穿搭。

分別五：打扮很精緻的大多是內地美女



樓主表示，在街上看到「打扮很精緻很細節，化妝很有風格，很會穿搭」的，大概率是內地美女，而香港女生整體妝容風格「偏自然職場」。

樓主表示，在街上看到「打扮很精緻很細節，化妝很有風格，很會穿搭」的，大概率是內地美女。（資料圖片）

分別六：香港美女代表單品



樓主指出，若要選出香港美女代表單品，一定會選「theory連衣裙」和「RV（Roger Vivier）鞋子」，大讚「中環上環的美女姐姐們真的好看、幹練有氣場」。

分別七：香港美女偏愛這穿搭



樓主按其經驗分析，指香港美女約八成是「職場白領風」，一成是「運動風」，一成是「休閒風」，形寄「穿衣風格都很俐落」。

樓主按其經驗分析，香港美女約八成是「職場白領風」。（示意圖／gettyimages）

樓主強調，香港女生與內地女生「各美其美」，沒有高低之別，「都是美女……只有風格不同，並無高下之分，大家都是好寶寶不要拉踩哦」。

樓主強調，香港女生與內地女生「各美其美」，沒有高低之別。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，認同港女與內地女各有特色，「還是樓主會說話，把大家誇了一遍」、「去過很多次香港，一直覺得那邊女生穿衣得體俐落，完全不浮誇，非常簡單休閒，很舒服」、「百花齊放不好嘛？各持特色不是更好，如果大家都一樣，那這個世界也太無趣了」。