五一黃金周｜垃圾桶滿瀉　飲料留港鐵大堂　網民嘆：辛苦晒清潔工

隨着五一黃金周到來，大批內地遊客來港，街上硬件設施備受考驗。最近有網民在社交平台發文，分享在香港拍攝照片，顯示位於屯門公路紅橋巴士站的垃圾桶滿瀉，大量空的飲料和食物包裝等被放在垃圾桶上方，旁邊一地也是被隨手掉棄的垃圾。此外，另一帖文的照片則顯示在一港鐵站大堂內，疑在放置消防裝置和設備的小平台上，竟同樣被放了多件垃圾。相關帖文引來網民關注，不禁慨嘆「辛苦晒清潔工」。



屯門公路紅橋巴士站的垃圾桶滿瀉，大量空的飲料和食物包裝等被放在垃圾桶上方，旁邊一地也是被隨手掉棄的垃圾。（Facebook圖片）

屯門紅橋巴士站垃圾桶爆滿

1名網民日前在Facebook群組上發文，表示早前目擊有內地遊客於屯門公路紅橋巴士站的垃圾桶，「自己拍拍囉柚走咗去，啲垃圾就掉喺度」。據樓主上傳的照片，看到該橙色圓桶形垃圾桶被塞滿垃圾，垃圾桶上方也放滿了飲料膠杯等，而周圍地上同樣是一地垃圾，讓樓主不禁大嘆「今次真係辛苦晒清潔工」。

樓主不禁大嘆「今次真係辛苦晒清潔工」。（Facebook圖片）

另一Threads上的帖文則顯示在某港鐵站大堂內，疑似是放置消防裝置和設備的小平台上，竟同樣被放了多件垃圾，包括飲料、包裝紙和用過的紙巾等。

在某港鐵站大堂內，疑似是放置消防裝置和設備的小平台上，竟同樣被放了多件垃圾，包括飲料、包裝紙和用過的紙巾等。（Threads圖片）

關於多個地方有垃圾被隨處拋棄帖文，引來不少網民討論，有人亦分享自己所見所聞，「商場好多廁格有屎唔沖廁……好大陣味，去到最高層廁所先得」、「我今日喺尖沙咀站嘅電梯邊仲見到有食剩嘅菠蘿包，真係黐X線」。

網民斥當局準備不足

大批網民就批評相關行為非常缺德，「見到都眼冤」、「一班完全冇公德心嘅人」、「其實算好有文化㗎啦，唔抌晒喺地下」。不過，部份人就指出當局早應為五一黃金周帶來的人流做足準備，便可避免到處都是垃圾問題，「食環問題，熱門地方要放個大（垃圾桶）啦」、「呢啲就政府問題啦，話晒都係掉垃圾桶邊，係咪因為垃圾桶滿咗呢？」。