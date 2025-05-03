五一黃金周｜旺角麥當勞驚見大批內地客瞓過夜　港女呻堂食無位坐

【5.1黃金周／五一】內地五一黃金周假期開始，大量內地旅客來港旅遊，陸路口岸更出現人山人海「迫爆」景象。內地客來港促進經濟是好事，但有香港市民在社交平台發文狠批，指於旺角麥當勞發現有大批內地遊客疑似「窮遊」，霸佔店內座位借宿過夜，令堂食客人沒有位置就座，故斥「其實無錢去旅行搞到要瞓麥當勞，不如唔好去」。



許多網民留言和議，「瞓機場就話啫，瞓餐廳做乜」、「坐廉航、住膠囊、住平嘢絕對無問題，但因為自己慳錢而影響他人就唔好囉」、「去旅行去到咁折墮，不如留喺屋企好過」。有人質疑「窮遊」旅行無助促進本港經濟，「推廣旅遊就係吸引呢啲人帶動經濟？連麥當勞經濟都帶唔到」、「歐洲有啲地方如果無酒店記錄，有機會唔俾入境，其實政府可以參考下」。



大批拖着行李篋旅客於麥當勞座位借宿睡覺。（threads圖片）

疑內地客來港「窮遊」 麥當勞霸位借宿被公審

該女網民在threads分享2張照片，指今早（５月3日）6時，於旺角富運麥當勞發現一大群內地遊客疑似「窮遊」，借用麥當勞座位借宿睡覺，同場還有幾名露宿者。帖主質疑「其實無錢去旅行搞到要瞓麥當勞，不如唔好去」，又批評「搞到堂食嘅人根本無位坐」。

大批帶行李箱旅客霸佔麥當勞座位睡覺

從照片所見，麥當勞店內有一處座位被大批帶有行李箱的旅客霸佔，其中有人桌上擺有麥當勞食物，亦有人只放着外來飲料，然後數人一起趴在桌面睡覺，若然有堂食客人需要用餐，難免有所影響。

大批拖着行李篋旅客於麥當勞座位借宿睡覺。（threads圖片）

男子霸佔麥當勞座位 被勸離開與職員爆衝突

網上亦流傳1名操粵語男子疑未光顧麥當勞，卻霸佔店內座位，有女職員上前要求他離開，「返屋企瞓啦你，有無屋企呀你？」，但他拒絕，繼而和職員爆發衝突。男子之後稱自己腳痺，女職員於是喝令他看醫生，甚至稱可幫忙召救護車，片段至此告終。不過上傳影片網民就未有透露拍攝日期以及時間，無法判斷是否屬五一黃金周來港的旅客之一。

有男子霸佔麥當勞座位，被勸離開和職員爆發衝突。（threads影片截圖）

網民斥肉酸：去旅行去到咁折墮，不如留喺屋企好過

帖文惹來網民熱烈討論，不少人批評相中內地遊客「肉酸」，「瞓機場就話啫，瞓餐廳做乜」、「搞到好似去咗露宿者陣營」、「去旅行去到咁折墮，不如留喺屋企好過」、「有少少羞愧心都唔會咁做」、「坐廉航、住膠囊、住平嘢絕對無問題，但因為自己慳錢而影響他人就唔好囉」、「好心搵職員叫醒佢哋，唔係幫襯就走」、「真係唔明咁辛苦為乜」、「如果佢有買個餐食都ok，最怕係帶外食，再坐喺度」，又稱「我見到應該會買嘢食，行埋去叫佢死開俾張枱我食嘢」。

「窮遊」旅客無助帶動本港經濟

有網民就上傳疑似同一麥當勞店內照片，指當時為凌晨4時，已有大批旅客滯留睡覺，故感嘆「無走過」。有人於是提出質疑，若旅客以「窮遊」或「特種兵式旅遊」訪港，根本無助帶動本港經濟，「推廣旅遊就係吸引呢啲人帶動經濟？連麥當勞經濟都帶唔到」、「歐洲有啲地方如果無酒店記錄，有機會唔俾入境，其實政府可以參考下」、「不想book酒店睡，就早啲回去吧」。

有網民上傳疑於同一麥當勞分店拍攝照片，指凌晨4時已有大批旅客滯留睡覺，感嘆眾人「無走過」。（threads圖片）

有網民分享去年12月31日除夕夜，尖沙咀北京道麥當勞亦有大批內地旅客通宵聚集。（Threads圖片）

有內地旅客趁五一黃金周訪港旅遊，於麥當勞霸佔座位睡覺惹議。（示意圖／資料圖片）

（threads＠rachelli912）