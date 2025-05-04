五一黃金周｜東鐵迫滿乘客　2女童坐車廂地板玩啤牌　惹網民不滿

五一黃金周期間有大量旅客訪港，不少公共交通工具都出現迫滿乘客的情況。然而，有網民日前乘坐港鐵東鐵綫列車時，見到車廂已經站滿乘客，但有2名女童坐在地板玩啤牌，其悠然自樂的模樣令樓主感到氣憤，於是拍片上傳網上，留言嘲諷「迫到傻都唔可以踩親小朋友」。



影片引起網民關注，有網民批評女童霸佔空間，亦有人認為同行大人有責任，「呢個位可以企多3個人」、「已經無位仲要坐喺度玩」。



有網民指五一黃金周期間乘坐港鐵東鐵綫時，發現車廂已經站滿乘客，但有2名女童卻坐在地板玩起啤牌，佔據了較多空間。（「moogieym」Threads影片截圖）

該名網民於5月3日在社交平台Threads發帖並上傳影片，表示「東鐵每朝都精彩，五一限定，迫到傻都唔可以踩親小朋友」。

女童坐車廂地板玩紙牌

從影片可見，2名女童坐在港鐵東鐵綫列車車廂的地板玩紙牌遊戲，其中1人靠近門邊而坐；另有1名男童坐在1名女乘客的腿上探頭查看女童們的「戰況」，並與2名女童交談。當時列車正駛向九龍塘站，車上亦已站滿乘客，但女童附近的乘客卻需小心避開2人。

其中1名女童靠近門邊而坐。（「moogieym」Threads影片截圖）

附近乘客需小心避開。（「moogieym」Threads影片截圖）

網民狠批：阻住晒

有網民看完影片後，笑指「唔怪之得叫自己家人們，度度都可以係屋企」。不少網民則認為片中女童坐在地上玩啤牌會佔據更多空間，阻礙他人上車，認為兩人行為自私，「呢個位可以企多3個人」、「已經無位仲要坐喺度玩」、「阻住晒！自X私」、「俾人撞唔好喊，自己攞嚟」、「最慘係，你想鬧爆佢但又驚會影響返工時間」，亦有人認為同行大人有責任，「佢兩個咁細唔會自己嚟啦，父母呢？唔出聲！」。

港鐵車廂有張貼相關告示，若乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。（連登討論區圖片）

最高或可罰款2000元

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客坐在地上，不過車廂其實一直有張貼相關告示列明「不得坐在地上」，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾的行為，違者或會被罰款5,000元。

（Threads）