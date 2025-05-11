17歲少女遭跆拳黑帶勒頸性侵欲滅口！淫男這樣威脅阻報警終被重囚

台灣發生駭人性侵案！17歲女生被陌生青年尾隨，再假裝問路拖入草叢性侵，男方事後再載少女到偏僻處，用電線狠勒頸項致口鼻出血，繼而想用磚頭砸死她，終在少女苦苦哀求下才肯罷手，離開前迫少女留下電話號碼等個人資料威脅她不可報警。男方最後因強制性交及殺人未遂罪，被重判入獄15年。男方早前提出上訴，但被駁回。



陽男勒小玲頸後性侵，再帶到僻靜處欲滅口。（示意圖／GettyImages）

綜合台灣媒體報道，事件發生於2023年4月27日晚上7時半，在花蓮縣新城鄉附近，18歲陽姓男子見17歲女生小玲（化名）獨自騎自動單車時尾隨在後，在河邊借故截停她問路，待小玲停車時便勒她頸拖到草叢，大力勒到小玲暈眩失去反抗能力，在河邊的石梯上強行性侵她。

被告性侵後欲滅口 索個人資料阻報警

事後陽男稱要帶小玲清潔身體，騎車載她到某天公廟河邊，並監督她走近偏僻處的大型水泥洞，想要滅口。此時陽男執起地上的電纜線塑膠保護皮從後勒小玲頸項，再向上猛力拉抬，直到小玲暈眩癱在地上、眼鼻出血，陽男拿起地上的磚頭想砸她。小玲見狀苦苦哀求陽男不要殺自己，陽男才肯罷手。陽男為怕事敗，逼小玲講出電話號碼、地址、學校及年級等資料，要求小玲把個人資料輸入他的手機，威脅她不可報警。

陽男因強制性交及殺人未遂等罪，被重判入獄15年。（GettyImages）

小玲帶住滿身血污回家，父親見到女兒全身在流血，眼鼻流血臉腫，被嚇得想哭，但為了安撫女兒而故作鎮定。女兒被嚇到不敢報警，最後經家人安撫後才報警揭發事件。

跆拳黑帶 來自單親家庭作求情

據報陽男國中時學習跆拳道，已獲黑帶並曾兩次獲得金牌，高中時有勒暈同學紀錄，陽男辯稱來自單親家庭，受心理創傷影響，請求輕判。法官指陽男雖承認部份罪行，但否認有殺人意圖，他曾否認舉起磚頭是想取小玲性命，以及不知道小玲未滿18歲等，而小玲事後身心受創，「我沒辦法和解，因為這是我一輩子的傷害」。法官最後依強制性交及殺人未遂等罪，重判陽男入獄15年。他早前提出上訴，但被駁回。