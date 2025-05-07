暴露？小紅書女穿這樣　男友好擔心阻出門要求更衣　網民咁睇

天氣升溫，不少女士都會穿得比較清涼。1名女生在小紅書表示，近日和男友一起旅遊，她穿上1件掛頸吊帶背心，打算單獨出門，但卻被男友攔截，對方認為「露肩膀和背部太暴露了」、「這麼穿太漏了，是怕我被身邊人議論」，要求換上一般上衣，結果雙方「大吵一架，到現在還在生悶氣」。



許多網民留言指「2025年了，為何這麼保守？」、「分手吧」、「男性喜歡1個人是有控制欲」、「看情況吧，他是否擔心你走光？」。小紅書女隨後更新指，該件衣服由男友購買，確實容易走光，「男友主要擔心我單獨出門走光或被騷擾」、「這次溝通下來，他也意識到自己的錯誤」,然後雙方和好。



樓主身穿1件掛頸吊帶背心，打算單獨出門，男友見狀立即阻止，認為太暴露。（小紅書圖片）

樓主穿掛頸吊帶背心 男友阻出門

樓主在小紅書表示，5月1日和男友旅遊，沒有說明地點，其間樓主身穿1件掛頸吊帶背心，打算單獨出門，但男友見狀立即阻止，形容她「露肩膀和背部太暴露了」、「這麼穿太漏了，是怕我被身邊人議論」，希望樓主衣着傾向保守風格，直言「我是為你好」，雙方因而發生爭執。

網民意見兩極

樓主認為「都2025年了，穿個吊帶也有問題嗎？」、「到底是真的擔心我，還是控制欲作祟啊？」。大量網民認為「好看的，別理他」、「控制狂，及早分手」、「視乎樓主去哪兒旅行，女生在有些地方的確不應露太多」。

樓主指出，其實男友「擔心我單獨出門走光或被騷擾」，，雙方經溝通後已經和解。（小紅書圖片）

雙方溝通後和好如初

樓主更新指，圖中衣服都是男友買給她，「主要擔心我單獨出門走光或被騷擾」，承認圖中衣服確實容易走光，雙方經溝通後已經和解，提醒其他人旅行時注意安全。

（小紅書）