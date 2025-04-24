女生首下廚煮4菜1湯！累男友全家集體送急診　愧疚吐1句嚇瘋全網

真正的地獄廚神！台灣有女生近日到男友家，煮了4菜1湯給眾人享用，卻不幸導致他們集體肚痛不適，需要全家到醫院掛急診，讓她很是愧疚，故疑惑詢問他人「是不是要煮個魚湯，給他們補身體？」。



有網民稱呼事主為「黑暗料理界的翹楚」，「放過他們吧！」、「煮個飯差點把一家都煮到團滅」，更力勸不要煮魚湯前往探病，「嫌住院不夠，再搞一個魚湯直接送他們升天？」、「送佛送到西的部份」。有人覺得樓主不應逞強，「要看YouTube才會煮可見是新手，為什麼有勇氣煮給男友全家吃？」、「不擅長的事情可以先練習」。



台灣有女生首度下廚，到男友家煮4菜1湯，卻害對方全家肚痛急需到醫院掛急診。（《香港愛情故事》劇照）

女友煮4菜1湯 害男友全家集體掛急診

事主在Dcard以「去男友家煮飯，全家住院」為題發帖，指她和男友預計明年結婚，日前首次在男友家做飯給對方家人吃，過程完全是根據網上教學影片步驟進行，當天煮了4菜1湯，包括「煎鮭魚（三文魚）、滑蛋豆腐、涼拌木耳、炒高麗菜 、蛤蠣湯」。可惜男友全家飯後便開始肚痛不適，之後更集體需要前往醫院掛急診，對此感到愧疚，疑惑詢問「是不是要煮個魚湯，給他們補身體？」。

女生事後感到愧疚，詢問他人「是不是要煮個魚湯給他們補身體？」。（《香港愛情故事》劇照）

事主被封為「黑暗料理界的翹楚」

事件引發網民熱議，有人稱呼樓主為「黑暗料理界的翹楚」，「試試就逝世」、「你在搞對象跟搞料理之間，選擇了用料理搞掉對象和對象家人」、「俗話說『要征服一個男人，要先征服他的胃』，你甚至征服全家，狠角色」、「煮個飯差點把一家都煮到團滅」，又笑稱「公婆問題不是這樣解決的」、「以後妳煮飯，全家都等妳先吃才敢吃，家庭地位就是這麼來」、「將來千萬別煮年夜飯，過年醫院人力少」。

全網力勸別煮魚湯前往探病

有人則對樓主打算煮魚湯「贖罪」感驚恐，「買水果就好，別煮魚湯了」、「你還想煮魚湯幫他們補身體，是想讓他們快點往生吧」、「探望病患要煮粥，煮魚湯是想領保險嗎？」、「嫌住院不夠，再搞一個魚湯直接送他們升天？」、「送佛送到西的部份」、「我懷疑你想煮的是孟婆湯」、「婚前動手是輪不到你領保險的，至少等結婚後啊」。

不少網民力勸樓主千萬別煮魚湯，笑稱「探望病患要煮粥，煮魚湯是想領保險嗎？」。（示意圖／資料圖片）

女士們讚絕招：至少婚後不會被刁難煮飯給全家吃

但有留言覺得是次經歷「錯有錯着」，對事主來說未嘗不是一件好事，「在婚前就先讓對方家長知道，讓我下廚你們的下場是在哪裏」、「往好處想，以後結婚了至少不會被刁難要煮飯給全家吃」、「恭喜你以後過年過節，不用準備全家的食物了」、「這招不錯，我叫女兒學起來」、「廣大女性急需妳開班授課！婚前必修課」。

網民提醒：不擅長的事不應勉強

許多人亦猜測責任未必全屬樓主，「有可能是滑蛋豆腐，如果不新鮮會有問題，因為那是半熟蛋」、「木耳如果沒有煮熟，容易中毒」、「可能是涼拌出問題，因為涼拌菜盡量都要燙過，且海鮮跟生菜不能放在同一個砧板切」、「你男友一家在飯前是不是有喝濃茶，跟木耳起了化學作用，所以拉肚子」，但仍覺得樓主不應逞強，「要看YouTube才會煮可見是新手，為什麼有勇氣煮給男友全家吃？」、「不擅長的事情可以先練習」。

事主感激男友全家諒解 承諾會精進廚藝

樓主事後補充，指男友和其家人目前已經沒事，「不好意思，讓大家見笑」。惟男友父親卻私下對男友表示「下次去餐廳吃也不錯」，她因而感到抱歉，承諾往後會繼續精進自己的廚藝。樓主又指「我都吃一樣的，而我沒事」，猜測是她自己吃量比較小，或是食物從雪櫃拿出來後，在室溫擺放太久所致，但經過是次事件，感激男友和對方家人都待她很不錯。

（Dcard）