男室友是偷拍狂！偷拍性愛片　趁她熟睡Face ID解鎖手機盜私密照

台南發生偷拍案件。事緣2名男子合租單位，其中1人卻暗中安裝針孔攝影機，不但偷拍室友和其女友性交過程，而且偷拍對方女友的私密部位，甚至趁她熟睡時取起其手機，利用Face ID功能將手機解鎖，然後透過AirDrop功能將手機內的裸照和性愛影像傳送到自己手機。其後受害女子借用色男的電腦時，意外見到相關影像，驚揭事件後報警求助。偷拍男終被捕捱告，最終判囚1年2個月。



侯男偷拍室友和其女友性交過程，而且偷拍對方女友的私密部位，甚至利用Face ID功能解鎖女方的手機，將其裸照和性愛影像傳送到自己手機。（示意圖/gettyimages）

3人互相認識 彼此房間走動

台媒於5月報道，侯姓被告和男性友人在台南是共同分租單位的室友，男友人的女友亦搬入同住，3人互相認識，不時在彼此房間內走動。

偷拍裸體和性愛影像 Face ID解鎖 姓手機轉發私密照

但由2021年開始，侯男用手機偷拍室友女友坐在客廳、躺在床上時露出內褲及大腿內側等性影像，侯男甚至在男室友房間安裝設針孔攝影機，拍下男室友和女友發生性行為的影片。侯男有次見到室友女友在房內沉睡時，用手撥開對方內褲觸碰到下體，同時拍攝其身體的隱私部位，甚至拿取女方的手機，利用Face ID解鎖，再透過AirDrop功能，將女方手機內的私密照片和影片傳送到自己手機。

侯男被判囚1年2個月。（示意圖/gettyimages）

受害人借用電腦 驚見自己私密照

受害女子於2023年2月借用侯男電腦時，發現電腦中存有大量自己和男友的私生活照片和影片，部份更是性影像，於是報警求助。

被告認罪 判囚1年2個月

案件在台南地院審理，法官認為被告為了滿足個人私慾，偷拍室友和女友的非公開活動和身體隱私部位，而且無故侵入受害女子手機，取得其手機內私密影像，甚至乘機對她猥褻，考慮到被告認罪，但未能和對方2人達成和解，判處「無故竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位」3項罪名、「乘機猥褻」、「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄」罪名成立，應執行有期徒刑1年2個月，案件可以上訴。

（綜合）