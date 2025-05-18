巴士霸位！大媽用手袋幫親友佔座　被要求拿開竟與親戚「這樣坐」

用私人物品霸佔座位的舉動確實欠妥！有女生發帖分享近日坐巴士遇上有人霸位的經歷，她稱當時上層座位已所剩無幾，惟1名大媽坐下後還試圖用手袋霸佔身旁空座給之後上車的親友。未幾，有男乘客發現空座並請求大媽將手袋拿開，大媽卻以普通話拒絕稱「這個位置有人的」。樓主對大媽用手袋佔座的行為感不滿，認為有失公平，故向其表示「這裏沒有得佔座的喎」。大媽雖不忿卻只能將手袋拿開，讓出座位，令人震驚的是，她竟與之後上車的親友擠坐在1個座位上。



有女生發帖分享稱近日坐巴士時，遇上有人用手袋幫親友霸位。（示意圖／非涉事巴士，資料圖片）

該名女生在社交平台Threads發帖，表示日前乘搭巴士並選坐上層，及後有2名男乘客走到上層尋找座位，然而當時上層已幾乎坐滿人。樓主隨後聽到1名女子用普通話向男乘客表示「這個位置有人的」，於是好奇看去，竟發現該名已有座位的女乘客將手袋放在身旁空座上霸佔座位。

女乘客用手袋霸位 稱「有人的」

樓主指「個男仔好斯文咁樣問佢可唔可以拎走個袋」，但女子以「有人」為由拒絕。樓主笑稱自己「比較多事」，在聽到女子回應後頓感不滿，於是以普通話表示「這裏沒有得佔座的喎」。

女乘客竟與親友擠坐1座位

疑霸位的女子聞言即「死死地氣」拿開手袋，將該空座讓給該名男乘客。令人意外的是，巴士到了下一車站後，女子的親友走到上層，發現已經沒有空座後，竟與霸位女乘客共坐1個位。從照片可見，佔座的女乘客坐在靠走道位置，而後上車的女親友則側身坐在她身旁，兩人擠坐在1個座位上。

樓主指後上車的女親友側身坐在幫忙佔座的女乘客身旁，兩人直至下車前均擠坐在1個座位上。（「bbelll.21」threads）

樓主直斥：唔公平

樓主指，兩人下車前疑對開聲的樓主感到不滿，「佢落車不停仲要睥住我」。而樓主在帖文解釋「首先香港係冇得佔座，擺個袋喺度霸住個位對其他人好唔公平囉；第二X你二人位，做乜嘢一定要坐三個人」。她又透露該名男乘客事後有向她表示感謝，令她感到「嗰日即刻滿滿正能量」。

有網民認為霸佔座位行為「十分自私」，另有網民就擔憂女子與親友擠坐在1個座位，指「如果個個都係咁，超載點算」。亦有人讚揚樓主為他人發聲，成功阻止女子霸位。

（Threads）