業主噩夢！疑因按金起爭執　「租客大報復」牆畫生殖器、破壞家電

放租遇上離譜租客的確是業主噩夢！泰國某高級公寓業主日前在社交平台發帖，控訴外籍租客故意損毀其單位。她表示約1年前將單位租予1名俄羅斯籍男子，但男子未有通知就帶同烏克蘭籍女友同住。當租約期滿，女方拒絕搬走，協議延後2周才退租。誰知收樓時才發現，女方疑因按金與業主起爭議而報復，不但用顏料在屋內牆上大面積塗鴉，又繪上大量男性生殖器圖案，還損毀屋內所有家電，令業主蒙受損失。



泰國布吉島某高級公寓業主米松汶在網上發帖，控訴外籍租客故意損毀其單位。（「Praphaphan Meesomboon」FB圖片）

綜合泰媒報道，泰國布吉島某高級公寓業主米松汶（Praphaphan Meesomboon）於4月30日在Facebook發布多張照片，控訴外籍租客遷出前故意損毀其單位。她表示早前透過地產經紀將單位租給1名外籍男租客，現在1年期滿，地產經紀上門收樓時，卻驚訝發現房屋內部被男租客的女友惡意塗鴉，且家電全被損毀。地產經紀於是通知業主米松汶並報警處理。

男租客的女友惡意塗鴉，繪上大量男性生殖器圖案。（「Praphaphan Meesomboon」FB圖片）

房內的床墊、枕頭、窗簾等亦疑遭利器割破。（「Praphaphan Meesomboon」FB圖片）

租客毀壞全屋 牆畫生殖器斥「騙子」

從照片可見，原本潔白的牆壁及梳化被人以藍色和綠色顏料大面積塗鴉，除出現多幅男性生殖器圖案外，主臥的牆上還被寫上數字「32000」與英文「swindler（騙子）」。另外，房內的床墊、枕頭、窗簾等亦疑遭利器割破，棉絮羽毛等填充物及垃圾散落地面，洗手間、客廳、陽台等也全遭殃。而屋內所有電器亦遭毀損，初步估計維修及清潔費用高達35萬泰銖（約8.3萬港元）。

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地產經紀指遭租客拒絕檢查房屋狀況

39歲地產經紀瓦林拉特女士（Warinrat）透露，涉事單位自2024年4月15日起租予1名俄羅斯籍男子，為期1年。不過，男租客在沒有通知米松汶的情況下，卻帶同烏克蘭籍女友安娜塔西亞（Anastasia）同住。

本來，租賃合約應於今年4月15日到期，但當瓦林拉特提出在退還按金前要檢查單位時，作為非合法承租人的安娜塔西亞不但拒絕搬走，更不同意瓦林拉特上門檢查，最終協議延至4月29日下午4時退租。然而，到了當日下午3時，安娜塔西亞卻忽然傳訊稱已經離開並將鎖匙扔進垃圾桶，自此失蹤。瓦林拉特上門收樓，就發現單位受損嚴重。

初步估計單位維修及清潔費用高達35萬泰銖（約8.3萬港元）。（「Praphaphan Meesomboon」FB圖片）

初步估計單位維修及清潔費用高達35萬泰銖（約8.3萬港元）。（「Praphaphan Meesomboon」FB圖片）

神秘數字「32000」引網議 業主曝：存在按金爭議

有部份網民猜測寫在牆上的「32000」是按金金額，留言詢問業主米松汶是否未有償還按金3.2萬泰銖（約7,600港元）。對此，業主米松汶承認與租客存在按金爭議。她解釋，按照租賃協議，按金將於徹底檢查房間後14天內退還，而經紀瓦林拉特曾要求簽訂租約的男租客提供銀行帳號以安排日後退還按金，但男租客未有告之，反倒是安娜塔西亞提供她的個人銀行帳號，又拒絕搬離單位及拒讓經紀檢查單位。

米松汶又強調，租客仍拖欠房租、水電等費用，且由於安娜塔西亞並非合法承租人，又拒絕遵守交樓的標準程序，故米松汶未有即時將按金轉至安娜塔西亞的戶口，「我怎麼可能把32,000泰銖按金全數退給在（租賃）合約上沒有名字的人？」。

警方傳喚無果 或考慮申請逮捕令

威奇特（Wichit）警察局警官蘇萬（Watcharakorn Suwan）表示，地產經紀瓦林拉特女士已對安娜塔西亞提出投訴，指控其破壞房產。警方透露安娜塔西亞暫時仍在布吉島，又指警方正搜證並已傳喚安娜塔西亞，不過卻沒收到回應。警方指，如果她再不出現，就會向法院申請發出正式逮捕令。

（綜合）