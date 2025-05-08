黃金周內地客$700租劏房式賓館　照片曝光震撼網民：寧願瞓麥當勞

【五一黃金周／香港旅遊／賓館】「五一黃金周」吸引大批內地旅客訪港，本港多區酒店及賓館需求急升，令房價水漲船高，部分熱門地段更一房難求。近日有內地女網民於社交平台小紅書分享，指因臨時未能訂到酒店，結果要以700港元租住設施普通、空間狹小的賓館房間1晚。房間內部曝光後震撼網民，有人形容情況就如香港劏房，認為房租貴得離譜，有網民更笑稱「這價錢住澳門都夠」，亦有人分享類似情況，更稱「一夜無瞓」。



帖文引來網民熱議，有人笑言樓主成了「水魚」，平日根本不用這個價錢；也有人表示同情，認為房間又小又舊，「定到過這種房間……我一夜沒睡，不敢睡著，房間又破又舊，還貴。衛生間門還是壞的」、「這麼小的床能睡兩個人嗎？」，有人更稱「寧願瞓麥當勞」或去山邊紮營，總比付高價入住這種房間好。而有網民表示，最好應對方法還是及早訂好，以免成為韮菜被收割。



樓主指自己臨急抱佛腳下，結果要花700港元租了1間「尚可接受」的賓館。（小紅書圖片）

樓主：五一假期太難訂了

五一黃金周吸引大量遊客訪港，令酒店價格上升。該名內地女網民於5月5日（星期一）在社交平台小紅書發帖，表示：「五一假期太難訂了，終於找到一間相對乾淨、有窗戶的賓館，結果要700多，講了半天的價格才給個整數。」

賓館位置近港鐵站及商場

她續指，該賓館地點尚算方便，樓下為大型商場，亦鄰近港鐵站，便利程度尚可接受，唯整體性價比偏低。由於她與朋友同行，平攤房租後心情稍為平復，並表示當日已成功坐上「落日飛車」，感到不枉此行。

不過，她坦言賓館內部環境老舊，空間細小，設施亦不甚理想。「房間看起來很破，老式空調聲音很大，熱水器也不太好用，早上陽光直射刺眼，賴不了床。」儘管如此，她認為旅程整體尚算順利，僅提醒自己日後出行需提早預訂住宿。

有網民曬出自己曾用200元人民幣訂到的小房間。（小紅書圖片）

網民感同身受

帖文一出，引起大量網民留言，有網民直言：「有點貴，差不多的位置，我們過年的時候才700多，而且比你這個大一些，好一些」、「你這價格，晚上直接去澳門住也能住的挺像樣的了」。

亦有曾有相似經歷的內地網民留言：「我也住過。我國慶住的，500多塊，比你還差……窗簾隔出來的，沒有獨立衛生間，不如海邊紮營」。

有人形容該房間的情況就如香港的劏房，面積不足100呎，房租卻相對高昂，慨嘆難怪旅客都不想來香港，又指明白為何旅客「寧願瞓麥當勞」。

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