母親節禮物有推介嗎？網民力推醫美、旅行「這類禮物」卻最易中伏

今年5月11日的母親節即將到來，送甚麼禮物才能符合母親需求呢？一名女網友發文，稱她在挑選母親節禮物時面臨選擇障礙，想要送實用又有意義的禮物，但母親似乎甚麼都不缺，對此詢問網友們的意見。



一名女網友在Dcard發文，表示每次到母親節都不知道要送甚麼禮物，她想送給母親實用又有意義的東西，但母親每次都說「甚麼都不缺」，因此她今年想提早準備。

事主表示，她想到三個選項，第一個是送名牌手袋，因為母親跟她暗示過想換好看又不重的手袋，她也有做過功課，鎖定巴黎世家的一款包包，容量大且簡約；第二個是送醫美療程，母親平時很勤於保養，考慮幫她安排美容療程，讓母親照鏡子時都很漂亮；第三個是送一次日本旅行，母親是超級日本迷，時常想去吃日本食物、泡溫泉和逛藥妝店，如果能陪她一起去，將是美好的回憶。

相關文章：母親節｜想送這東西給媽媽當禮物卻遭力阻 不值得入手絕對會後悔

+ 7

此文一出，不少網友認為「醫美」和「旅行」的選項不錯：

．「覺得醫美這選項不錯，畢竟媽媽們自己也不會主動去做醫美，可以事先幫忙安排好帶她去諮詢」

．「如果媽媽有提到在意鬆弛、頸紋，做醫美直接對症下藥」

．「日本小旅行感覺會是很棒的回憶」

．「帶媽媽出國真的超值，去年帶她去京都泡湯，旅行的每天她都說自己好幸福」



另有網友提到送飾品和水壺母親也會很開心，但建議不要送「家電」：

．「建議大家絕對不要送家電類，之前送過吸塵器，結果我媽說妳是要我繼續打掃家裏的意思嗎？直接反被嗆」

．「我送過金飾，像小金手鍊這種長輩都超愛，覺得有收藏價值又保值」

．「去年是送客製化磁吸水壺，媽媽到現在不管追劇、運動都還在用」



延伸閱讀：母親節｜各地習俗大不同：印度最熱鬧 這國人竟將阿媽綁床上

+ 30

延伸閱讀：

新冠LP變異株竄升傳播力增 陳秀熙：脆弱族群快打疫苗

運將莫名頭痛又複視 3科醫生檢查找出4種細菌藏在鼻腔深處搗蛋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】