母親節聚餐MMA｜兒子和陌生食客碰撞變街頭大互毆　媽媽勸架無效

發生碰撞，演變成三打二！



台灣新北市八里街頭5日深夜爆發鬥毆衝突，一名少年和一名男子在居酒屋發生碰撞，雙方互毆，沒想到其中一方要離開時，又追出店外理論，最後變成街頭互毆，通通被送辦。

當時少年疑似和家人提前慶祝母親節，媽媽想勸架無效，兒子被帶回派出所。

台灣新北市八里一名少年和一名男子在居酒屋發生碰撞，少年離開時對方追出店外理論，終變成5人街頭互毆。（影片截圖：黑色豪門企業）

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「來快點！有人在打架！」馬路正中間變成格鬥場，雙方互相揮拳飆髒話，黑衣女子要架開雙方，但根本攔不住，最後警察都到了還在吵：

你（先）動手的！

警員一邊安撫雙方情緒，一邊要他們不准動，因為雙方在街頭互毆，要統統送辦。但怎麼會打起來？原來他們在一間餐廳吃飯，發生碰撞最後互毆。

事發在5日深夜11點多新北市八里，當時一名少年在餐廳內和23歲陳姓男子在走道發生碰撞，第一時間就在店內爆發肢體衝突。少年當時跟親戚朋友在吃飯，陳姓男子則是和朋友聚餐，雙方的親友最後都加入戰局，在店外二度爭執，最後揮拳互毆三打二。

警員到場後對鬧事者說：

了解啦！不要在這邊打，吵到人家了，很多人在睡覺，很多長輩。

其實少年和親友本來已經要回家，沒想到對方追上來，才會爆發二度衝突，最後一共6名快速打擊犯罪部隊到場，雖然雙方互不提告，但還是被依法送辦。

蘆洲分局偵查隊警務員李延昱指：「警員迅速到場了解，是餐廳內顧客於店內走道碰撞引發糾紛，再到店外發生推擠拉扯，警員迅速將現場控制後，將涉案人員帶回所內，詢後依妨礙秩序、社會秩序維護法等，移送士林地檢署偵辦。」

發生衝突的餐廳是一間居酒屋，疑似是因為走道比較狹窄，才會發生碰撞，雙方一共5人都有擦挫傷，不願就醫。本來吃飯好好的，只因發生碰撞不願說對不起，結果要到警察局「續攤」。

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