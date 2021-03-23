日本水着女星可愛又曬好身材　性感背後曾是呢隻Game世界第一名！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-23 23:00

男生或多或少都會想女朋友一齊打機，有共通興趣之餘亦都夠晒溫馨，有樣有身材兼打機打到成為世界第一的日本水着女星「みもれもん（mimolemon）」（IG：mimore_mon0929）相信就可能是不少機迷男生心目中杯茶！

「みもれもん（mimolemon）」是水着女星，憑中短頭髮的清爽造型加性感泳裝風格成為「次世代IG水着偶像」。（IG「mimore_mon0929」圖片）

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「みもれもん」是水着女星出身，參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」時，曾經在沖繩街頭拉票兼截順風車做宣傳，成功奪得比賽冠軍，因而出道，更憑中短頭髮的清爽造型加性感泳裝風格成為「次世代IG水着偶像」。

不過「みもれもん」除了有樣有身材，更曾經是任天堂遊戲機Wii遊戲《Mario Kart》的線上積分賽世界第1名，真係估佢唔到呀！

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