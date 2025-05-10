港鐵售票機變老虎機？入$10紙幣吐大量5毫硬幣　網民：中Jackpot

港鐵站設有售票機，乘客可投入現金購買車票，但入錢後竟然出現猶如玩老虎機中獎的場面！事緣有網民就在社交平台發文，表示早前於港鐵售票機購買由旺角東前往大圍的單程車票，當入了10元紙幣後，售票機竟吐出大量5毫硬幣，最後他只好拿起硬幣交到客務中心。樓主的經歷引來大批網民爆笑，並想像當下的畫面猶如「中咗Jackpot」、「玩推銀機都無你咁多」。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，5月5日下午約2時旺角東站1部售票機的找續功能出現異常，車站職員收到乘客反映後，已即時安排工程人員跟進，其後已回復正常運作。



樓主支付10元紙幣購買港鐵車票，不料售票機竟吐出大量5毫硬幣。（Threads圖片）

買港鐵車票獲找續大量5毫

樓主在Threads上發文，表示早前於港鐵站內買由旺角東前往大圍的車票，而據港鐵網站顯示，該單程車票應為7元，當樓主支付了10元紙鈔後，售票機竟吐出大量5毫硬幣，「入咗十蚊紙幣結果找咗咁多錢」。樓主上傳照片，可見售票機提供找續的地方至少有數十個5毫子硬幣。樓主最後將全數硬幣拿出，然後交還給客務中心。

據照片顯示，售票機找續了數十個的5毫子硬幣，價值遠超該找續的3元金額。（Threads圖片）

網民爆笑：老虎機中大獎

不少網民看後紛紛笑言樓主應是在冒險樂園或賭場，「有冇可能，其實係你中獎？中咗三個7？」、「你sure自己唔係喺冒險樂園？」、「已經想像到啲聲應該會好似中Jackpot咁」、「老虎機中大奬」、「不是地鐵購票機，簡直係平行時空，澳門老虎機」、「呢度起碼有50蚊，5倍回報勁過種生機」。

部份網民則分享稱「之前見過個售票機jam飛（聽職員講）買1張飛出咗40張」，又指假如樓主付100元紙鈔的話，可能會收到數倍金額的找續，不禁猜測「入100會點？」。