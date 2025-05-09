阿叔搭港鐵飲湯！港女貼相公審：飲到雪雪聲　1原因反遭網民圍攻

雖然港鐵早有規例列明乘客不得於港鐵付費範圍或車廂內飲食，但違規行為時有發生。有港女日前搭乘港鐵時，於車廂內看見1名阿叔公然喝湯，形容對方「飲到雪雪聲」，遂拍照公審到網上，卻反而惹來網民批評。



不少網民認為樓主多事，「你當場唔問？post上嚟有咩用？」、「邊個唔想坐定定慢慢食，要食到咁狼狽？」、「可能佢真係好肚餓」。但有留言力撐樓主，認為阿叔行為的確過份，「黐X線，飲湯都包容？睇嚟下次可以打埋邊爐」。



阿叔公然於港鐵車廂內喝湯。（threads圖片）

阿叔港鐵車廂內飲湯 女乘客：飲到雪雪聲

該女乘客在threads帳號發帖，指目擊1名阿叔公然於港鐵車廂內喝湯。從她上傳2張照片所見，有阿叔搭乘港鐵期間，飲用1碗以膠兜盛載湯水，飲用過後便將膠兜放回背囊中。雖然相中未見他有弄髒座位或地面，但帖主就形容對方「飲晒成碗湯」、「飲到雪雪聲」，看不過眼遂發文公審。

阿叔喝完湯後，將膠兜放回背囊中。（threads圖片）

網民反批樓主多事：又無整污糟地方

雖然阿叔於港鐵飲湯屬於違反港鐵附例，但許多網民反指樓主多事，「咪X咁多事啦，就係你呢啲人，po上網出嚟害人」、「你當場唔問？post上嚟有咩用，又無整污糟地方，飲啖嘢啫唔使咁呀？又唔係開大餐」、「好似有少少情有可原，人唔多、無整污糟、飲完有手尾」。

雖然港鐵早有規例列明乘客不得於港鐵付費範圍或車廂內飲食，但違規行為時有發生。（示意圖／資料圖片）

網民猜測阿叔有苦衷 奉勸他人體諒

有人估計阿叔有苦衷，勸籲他人體諒，「睇到係幾心酸，邊個唔想坐定定慢慢食，要食到咁狼狽？」、「唔係做清潔就係做地盤，一係無合適地方食飯，一係無時間，體諒下」、「同埋以佢嘅裝束，應該係啱啱收工，其實真係唔需要咁mean」、「可能佢真係好肚餓」。惟有留言力撐樓主，「黐X線，飲湯都包容？睇嚟下次可以打埋邊爐」。

（threads＠smallflower1985）