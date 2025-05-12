訂44份早餐零貼士！外賣員呻：炒餐好正常　網民反轟：唔好接單囉

團體外賣訂單不只慳時間，更可慳運費，惟對外賣員來說卻可能是苦差。日前有外賣員在網上發帖及上載照片，指早餐時見到有客人一次過訂了44份早餐，卻沒有額外付小費，認為並不合理，為同行抱不平：「唔知同志們會唔會炒餐（刻意弄翻）了」。



帖文隨即引起網民熱議，有人認為樓主因無貼士就網上公審客人非常玻璃心，「老奉比你㗎咩？唔送咪唔好接單囉」、「點解一定要比貼士？」。另有人認為如果覺得太辛苦就應該向平台反映，而且平台已將44份分開4張單予外賣人員送遞，理論上沒有太大問題。



有外賣員近日在網上發帖，指見到有客人一次過訂44份早餐，但未額外給貼士，認為不合理，更質疑「呢啲係咪應該炒餐」。（facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片)

44份外賣早餐惹爭議

該名外賣員於facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發帖，根據樓主附上的照片，其中一張單已達11份早餐，合共消費達2,579元，運費僅36元，平台其後將44份餐拆成四單，分派予4名外賣員。樓主指雖然看似已分擔負荷，但對於一個人來說還是太過重，表示：「真係唔會送喎，南亞車手已經全部將啲嘢飲全部打斜，傻仔先會送40幾份早餐，分單一個人要拎四袋」。

有網民就指出制度問題：「平台將大單拆開畀幾個外賣員送，理論上唔應太辛苦；再者大多數公司單都唔可以畀貼士，因為係公司報帳，Admin同事都未必出得呢筆錢。」（facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片)

網民：唔想做咪唔好接！

有網民力撐樓主：「大單辛苦啲，無貼士真係唔抵。」亦有人怒斥樓主過於玻璃心：「最黑人憎的人只看有冇貼士及問人攞貼士，有時送完個餐客人見你辛苦會自動畀貼士你，唔需要多問」。

然而，有網民指出，很多公司大單都是統一付款報帳，員工根本無法代公司給貼士；亦有人提醒：「貼士係 bonus 唔係義務，送餐係你工作一部分，唔滿意咪向平台投訴囉。」有人就建議平台應調整制度，例如單一訂單如超過一定金額或餐點數目，應自動加服務費，避免爭拗重演。

（facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」）