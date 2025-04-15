坐港鐵頭等做錯1事遭扣全程車費！　內地女慳錢不成自嘲：大冤種

經常乘搭港鐵東鐵線往返香港與深圳的人要注意！有內地女於網上發文大呻，早前乘搭港鐵從落馬洲到北角，由於從落馬洲到上水的頭等車廂車費很貴，故搭到上水時才拍八達通繳費進頭等車廂，之後再轉港島線，沒想到在北角出閘時，竟發現八達通扣了133.1元。她察覺有異，明明車費應是不到80元，故立即去客務中心申請退款及查詢，結果獲港鐵職員告知，若在乘搭港鐵期間想轉坐頭等車廂，必須先出閘再重新拍卡入閘，方可計算從哪個站開始坐了頭等，否則會視為搭了全程頭等。而她的退款申請亦無效，只能當「買了個經驗」，又自嘲自己是「大冤種」。



有內地女於網上發文大呻，早前乘搭港鐵從落馬洲到北角，其間中途轉坐頭等車廂，沒想到在北角出閘時，竟發現八達通扣了133.1元。（資料圖片）

內地女乘東鐵線 中途轉頭等被扣過百元車費

該內地女於小紅書以「香港HK港鐵頭等千萬不要這樣坐太冤了」為題發文，指出早前乘搭港鐵從落馬洲到北角，因她知道從落馬洲到上水的頭等車廂車費很貴，「一個站要付雙倍沒必要」，所以她起初沒進頭等車廂，到了上水才拍八達通繳費進頭等車廂。

內地女表示，搭到北角出閘時，赫然發現八達通被扣費133.1元，平時她不怎麼看扣費信息，「但這個數字兩隻眼睛瞄了一眼不對勁」，她原本對車費就有一個大概的數字，「落馬洲到上水26.5（元），上水到北角頭等就40幾（元），加起來也才不到80（元）」，於是立即去客務中心申請退款及查詢。

內地女向港鐵申請車費退款。（小紅書圖片）

內地女收到港鐵的調查結果通知書，當中提到「東鐵線頭等服務並沒有分段收費設計」，根據其八達通資料，「並沒有多扣車費的情況」，故港鐵未能安排退款。（小紅書圖片）

港鐵：頭等沒分段收費

內地女獲港鐵職員告知，「如果你在中途要坐頭等，一定要先出閘再進來拍，不然視為全程」，令她不禁大呼「好冤」。內地女亦收到港鐵的調查結果通知書，當中提到「東鐵線頭等服務並沒有分段收費設計」，根據其八達通資料，「並沒有多扣車費的情況」，故港鐵未能安排退款。

內地女指出，本來她已將要求退款的單據和調查結果通知書撕掉丟進垃圾桶，後來怕有網民「傻傻不知道」港鐵會這樣扣費，故「果斷撿回來」發文提醒大家。她又向網民提供小貼士，「北角坐頭等回深圳，要上水出閘等1分鐘在進來」，這樣能夠節省車費，「千萬要記得，像我這種平時不怎麼看扣費信息的就真的大冤種」。

內地女亦提醒，很多人坐頭等車廂不知道要另外拍卡或忘記拍卡，「稍微不留神一被查到，不管什麼原因都會罰款1,000（元），所以千萬要記住啊」。

若在乘搭港鐵期間想轉坐頭等車廂，必須先出閘再重新拍卡入閘，方可計算從哪個站開始坐了頭等，否則會視為搭了全程頭等。（資料圖片）

乘港鐵東鐵線返深圳慳錢攻略

目前從金鐘乘坐港鐵東鐵線，直達到落馬洲或羅湖，普通車廂車費為52.2元，頭等車廂為104.4元。而金鐘到上水普通車廂車費為22.2元，頭等車廂為44.4元；上水到落馬洲或羅湖，普通車廂車費為26.5元，頭等車廂為53元。

若金鐘到上水期間乘坐頭等車廂，其後於上水出閘，等1分鐘再入閘，從上水到落馬洲或羅湖期間轉乘普通車廂，車費共70.9元，比原本的104.4元頭等直達便宜33.5元。

若從金鐘到落馬洲或羅湖，全程乘搭普通車廂，其間在上水出閘，等1分鐘再入閘，車費共48.7元，比原本的普通直達52.2元便宜3.5元。