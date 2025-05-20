小紅書女用特惠票被罰$1000　這樣解釋獲港鐵退款　網民︰唔信囉

乘搭港鐵無故使用特惠票，當然會被罰款。1名女子在小紅書表示，日前在港鐵東鐵綫羅湖站被職員發現使用特惠票，罰款1,000港元，事後她上訴稱當時誤刷特惠票，最終得直，港鐵致函「考慮到其他有關情況，將會向您退還附加費」，小紅書女形容「喜報」，但因她沒有香港銀行戶口，正考慮如何取回該1,000元。



大量網民留言指「誤刷都是錯，壓根不應該退，太多濫用，必須嚴懲」、「邊會有可能誤刷，正常人都唔會手上有張特惠票啦」、「唔信唔小心囉」。



樓主聲稱誤刷優惠碼 獲港鐵退回$1,000罰款

樓主在小紅書上載港鐵信件，事發於2025年2月16日，她在港鐵東鐵綫羅湖站使用特惠車票，職員見狀要求她支付1,000元附加費，樓主繳交後，同月25日和26日分別提交網上意見表和寄掛號信，聲稱當時只是誤刷特惠票，希望港鐵退回該1,000元。之後港鐵致函解釋罰款原因，但同時寫明「考慮到其他有關情況，將會向您退還附加費」。

樓主在小紅書上載港鐵信件，事發於2025年2月16日，她在港鐵東鐵綫羅湖站使用特惠車票，職員見狀要求她支付1,000元附加費。（小紅書圖片）

樓主在小紅書上載港鐵信件，事發於2025年2月16日，她在港鐵東鐵綫羅湖站使用特惠車票，職員見狀要求她支付1,000元附加費。（小紅書圖片）

樓主向港鐵寄掛號信，聲稱當時只是誤刷特惠票，希望港鐵退回該1,000元。（小紅書圖片）

樓主曾在小紅書發文講述自己誤用特惠車票而被港鐵罰款的經過。（小紅書截圖）

網民︰特登就特登啦

小紅書女形容「喜報」、「事實證明我確實是誤刷了優惠碼」，大讚港鐵公正，但因她沒有香港銀行戶口，而罰款以支票形式退回，正考慮如何收錢。

帖文引來許多網民討論，「咁易被你唔小心用小童飛？特登就特登啦」、「港鐵平時唔係成日捉人用特惠車票咩？點解今次肯退錢？」、「話唔小心就得？」。

網民認為「誤刷都是錯，壓根不應該退，太多濫用，必須嚴懲」、「邊會有可能誤刷，正常人都唔會手上有張特惠票啦」。（示意圖/資料圖片）

（小紅書）