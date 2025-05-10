北大嶼山公路塞車！小紅書女遲5分鐘被拒登機　網民1原因嘲：自找

【北大嶼山公路／機場】今日（10日）早上7時許，北大嶼山公路往機場方向因受道路工程影響，慢線及中線一度同時封閉，導致往機場方向交通擠塞；而運輸署亦曾呼籲市民考慮使用港鐵服務。部份受塞車影響的網民在網上發帖抱怨，其中有女生表示自己已提早了1.5小時出門，但因在北大嶼山公路塞車半小時，令她抵達機場後比最後辦理登機時間遲5分鐘，最終被拒絕登機。



然而，有網民從女生的規劃時間發現，她在最後辦理登機時間早1.5小時出門，認為她預留時間本就不足，就算沒有塞車發生，也很可能遲到，「還以為是提早一個半鐘頭到，原來是出發，那就是自找的了」、「你呢個唔叫提早1.5小時到，叫距離起飛時間還有1.5小時才從屋企出發」。



今日（10日）早上7時許，北大嶼山公路往機場方向交通擠塞，有女生就發帖指自己受事件影響導，致遲到5分鐘而被拒絕登機。（《校對女王》劇照）

小紅書女遲到5分鐘被拒登機

該名女生於今日（10日）在小紅書以「HK機場大嶼山路大堵車 錯過飛機 很生氣」為題發帖抱怨，稱因為今晨北大嶼山公路往機場方向塞車約半小時，導致她「遲到5分鐘，被拒絕登機」，並對此感到極度氣憤。

樓主在北大嶼山公路往機場方向遇上塞車。（小紅書）

樓主在北大嶼山公路往機場方向遇上塞車。（小紅書）

網民直言預留時間不足：自找的

由於樓主在帖文中表示「提前1.5小時，堵車0.5小時」，不少網民對此都感到震驚，認為她預留時間不足，甚至直言樓主被拒登機是「自找」，「還以為是提早一個半鐘頭到（機場），原來是出發，那就是自找的了」、「你呢個唔叫提早1.5小時到，叫距離起飛時間還有1.5小時才從屋企出發」。

樓主自曝出門時間 網民震驚：時間預留太少

之後樓主回應網民稱「不是，6點出發，準時7點到，8:30飛機，堵車7:35到」。然而，仍有許多網民指出不少航空公司的登機櫃檯停止服務時間為航班起飛前1小時，懷疑樓主原本只打算比最後辦理登機時間早半小時到，「8:30的飛機6:30就該到了，你6點才出發？」、「講真即係不塞車，你這個時間都好緊迫」、「你時間預留太少了，不堵車也懸」、「提前1.5小時到機場也是很緊迫啊」。

樓主因為被拒登機感到極度氣憤。（小紅書）

有網民指出不少航空公司的登機櫃檯停止服務時間為航班起飛前1小時，並認為樓主乘坐早上8時30分的飛機，應該於6時30分到達機場。（小紅書）

網民建議提早2至3小時到機場 高峰時段改乘港鐵

另有網民建議提前2至3小時到達機場最為理想，「香港機場，長程機提前3小時，短程2小時是常識，個半鐘，抵你啦」、「官方推薦提前3個小時，正常兩個小時」；亦有人指「如果高峰時段建議坐機場快線而不是坐巴士」、「今朝新聞已經講咗叫人坐機場快線，你自己無留意」、「如坐車都會看地圖有沒有塞車」。

（小紅書）