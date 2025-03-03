搭飛機遲到遭拒登機　港女公審地勤態度差　網民反批：阻住地球轉

準時到達登機閘口是旅客須遵守的事項。有港女於網上發文公審香港國際機場地勤，她因在機場處理公司事宜及開會而遲往香港快運航空（HK Express）登機閘口，不滿在距航班起飛還剩10分鐘，卻被拒登機，指責地勤態度差劣，怒斥「嗰下真係感到委屈想喊」、「佢唔畀我去旅行呀，dxxm」。



帖文引來熱議，網民反斥港女遲到還大言不慚指責地勤，將個人錯誤推卸他人，「開會大X晒，全機人等佢一個，阻住地球轉」、「仲有10分鐘起飛唔代表入客入到剩番9分59秒呀」、「你委屈，人哋打份工聽order做嘢，俾你影相公諸於世先至係委屈啊」。



香港快運航空網站列明，旅客須帶同旅遊證件，在登機證所列明的登機時間前到達閘口，以預留足夠時間登機。登機閘口會準時於預定起飛時間前30分鐘關閉，遲到者一律會被拒絕登機。



有港女於網上發文公審機場地勤，不滿在起飛前10分鐘拒絕讓她登機。（Instagram截圖）

起飛前10分鐘才抵登機閘口 港女不滿被拒上機

該港女分別於Instagram動態及Threads發文闡述不滿，指出當日與朋友計劃搭乘香港快運航空的航班往日本成田國際機場，到東京旅遊，她已提早到機場吃東西及處理公司事宜，「點知個meeting delay咗，搞到要極速飛奔去閘口」。抵達登機閘口時，距離起飛時間只餘10分鐘，當時閘口附近已沒有其他乘客，她心知不妙，但見到登機機門及連接通道仍未關閉，故立即與地勤解釋遲到原因及詢問可否登機。

港女表示，地勤拒絕協助登機，又稱接下來的航班已滿客，着她和朋友買另一航班機票，在上網尋找航班期間，她聽到託運行李仍未找到及卸下，原以為有一絲希望，故請求地勤容許登機，「點知佢係用一個態度勁差嘅語氣講『唔得喎，因為你哋遲到囉』，真係好想錄低佢，佢個語氣就好似我係佢仇人咁」。

港女說，明白「冇人情講」，不讓她們登機是道理，但不滿地勤態度差劣，「我真係黑人問號？究竟你經歷咗啲咩，心情可以咁差，咁對我講嘢？關我咩事，唔畀我上機咪唔畀囉，點解我仲要俾你西？你唔幫我之後可以點做都算，個下真係感到委屈想喊」。

有港女於網上發文公審機場地勤，不滿對方態度差。（Instagram截圖）

港女再買機票重新辦登機手續

港女指出，這次是第一次登機失敗，又說長知識，知道了若上不到機，即使買了第二張機票，都要再入境、拿行李，再去辦理登機手續及出境。港女續說，之後有另一位地勤帶她們過關拿行李，她沿路詢問「可唔可以直接幫我哋tran行李去下一班機」，遭到拒絕，但她認為這位地勤態度明顯較好，感覺想盡力協助，「佢仲話如果係佢會照畀我哋上機，所以真係睇當時地勤做法」。

港女轉述地勤所說，從機上卸下託運行李的工作非他所屬公司執行，若叫停工作需要寫報告，會造成麻煩，希望她們諒解。最後，港女與朋友買了另一航班，先飛往名古屋再轉車去東京，協助辦理登機手續的地勤很願意幫忙，告知回程時可照樣乘搭原本已買的航班，回程後可在網上取消去程，有機會可退回離境稅。

有港女於網上發文公審機場地勤態度差。（Threads截圖）

有港女於網上發文公審機場地勤態度差。（Threads截圖）

港女：地勤唔畀我去旅行 網民批遲到卸責

港女帖文引來網民一面倒批評自己遲到還將錯誤推卸他人，樓主卻繼續留言宣泄怒氣，「佢唔畀我去旅行呀，dxxm」。帖文被網民截圖流傳，紛紛指責港女，「都唔知呢個世界幾時遲到變咗應分，全部人等佢，仲要好意思覺得人唔幫佢」、「最憎啲人咁遲上，要成架機等佢，啲staff又係咁叫名搵佢製造麻煩畀人，你估人哋好想offload行李咩」、「達唔到自己目的就話人態度差」。

網民力撐拒絕港女登機的地勤只是跟程序辦事，「幫你係人情，唔幫你係道理，飛機唔係巴士小巴，唔係話開番就開番，人哋都係跟程序做嘢，咁都要俾人公審」，又說「如果班機因你遲咗起飛，俾機場罰錢係咪你畀」。

香港快運航空網站列明，登機閘口會準時於預定起飛時間前30分鐘關閉，遲到者一律會被拒絕登機。（資料圖片）

香港快運航空：登機閘口起飛前30分鐘關閉

香港快運航空網站列明，旅客須帶同旅遊證件，在登機證所列明的登機時間前到達閘口，以預留足夠時間登機。登機閘口會準時於預定起飛時間前30分鐘關閉，遲到者一律會被拒絕登機。