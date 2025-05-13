幸運男公園檢「糖果包裝紙」　真身竟是3.81卡這種鑽石　價值曝光

行公園都可檢到鑽石？美國1名男子日前到鑽石坑州立公園，見到地下有1張反光的「糖果包裝紙」，拾起驚見是1顆啡鑽，於是通知公園職員，其重證實是重達3.81卡啡色鑽石，估計市值數千美元。這是該公園今年目前登記最大鑽石，這名幸運兒以其愛犬名字，將啡鑽命名為「Duke Diamond」。



鑽石坑州立公園盛產鑽石，自1906年起總共出土超過7.5萬顆鑽石，職員相信最近下雨沖走泥土，露出地表鑽石，幸運兒因而發掘到該顆啡鑽。



該顆啡色鑽石重3.81卡。（公園圖片）

這是公園今年目前登記最大鑽石。（公園圖片）

具有銅色光澤，呈三角形塊狀。（公園圖片）

最初以為是「糖果包裝紙」

鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）位於阿肯色州，吸引不少人入園遊玩，德庫克（David DeCook）亦是其中1名常客，經常和家人入園發掘多顆鑽石。今年4月21日，德庫克與家人再次遊覽公園，其間他在地下發現1張反光「糖果包裝紙」，仔細檢查時卻發現懷疑是啡鑽，於是通知家人，笑言「一旦你看到我發現的東西，你肯定會生氣的」。他隨即帶走啡鑽，數天後返回公園，讓職員為鑽石進行登記。

估計啡鑽市值數千美元。（公園圖片）

德庫克決定採用自己愛犬名字，命名啡鑽啡鑽為「Duke Diamond」。（公園圖片）

德庫克未知如何處理該顆大啡鑽。（公園圖片）

重3.81卡 公園今年登記最大鑽石

職員證實該顆啡鑽重達3.81卡，具有銅色光澤，呈三角形塊狀，屬於公園登記的第217顆鑽石，是今年登記的最大鑽石，亦是德庫克和家人發現最重的一顆，估計市值數千美元。德庫克決定採用自己愛犬名字，命名啡鑽為「Duke Diamond」，目前未決定如何處理這顆啡鑽。

德庫克和啡鑽合照。（公園圖片）

雨量較多沖走泥土 有助尋寶

公園助理主管表示，4月雨量較多，超過300毫米，估計雨水沖走泥土，露出地表附近的岩石、礦物和鑽石，容易讓人尋寶。

德庫克讓公園登記後，可免費把啡鑽帶走。（公園圖片）

這是德庫克和家人發現最重的鑽石。（公園圖片）

這是德庫克和家人發現最重的鑽石。（公園圖片）

公園出土超過7.5萬顆鑽石 最大重達40.23卡

鑽石坑州立公園前身是鑽石礦，由赫德爾斯頓（John Huddleston）持有，赫德爾斯頓1906年在上址發現首顆鑽石，現場至今總共出土超過7.5萬顆鑽石，最常見的3種顏色依次序是白色、啡色和黃色，當中1924年，赫德爾斯頓發現美國有史以來最大鑽石，該顆白鑽帶有粉紅光澤，隨後被命名為「Uncle Sam」，重達40.23卡，後來被切割成1顆12.42卡的祖母綠形狀鑽石，目前被收藏在博物館內。

去到1972年，這片土地成為州立公園，職員重新記錄鑽石數量，鑽石坑州立公園是全球唯一對公眾開放的鑽石產區，遊客只要支付門票，就能入園尋寶，如果尋獲鑽石就能免費帶走。

（綜合）