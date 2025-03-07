奶奶相贈名貴物業！新抱裝修驚揭牆內藏珍貴禮物　網民極羨慕

不少老人家都會將貴重物品左藏右藏。台灣1名人妻在網上表示，早前獲奶奶過戶相贈價值3,000萬新台幣（約766萬港元）物業，人妻聘請師傅裝修，發現牆上離奇收藏金手鐲和玉飾，人妻立即致電奶奶，對方表示「這些東西就是送給我的，本來想着過段時間才告訴我的，沒想到這麼快給我發現了」。



許多網民表示羨慕，「你婆婆人真好」、「藏在這裡很厲害」、「看你誠不誠實，誠實就是你的了」、「還好裝修師傅也很好」，但亦有人認為「除了金飾值錢，其他都不值錢，但可以留作紀念」、「值多少錢是一回事，心意最重要」。



樓主聘請師傅裝修奶奶相贈單位，其間獲師傅告知，在牆上「發現了這麼多東西」，圖中可見，包括金手鐲和玉飾。（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」圖片）

樓主聘請師傅裝修奶奶相贈單位，其間獲師傅告知，在牆上「發現了這麼多東西」，圖中可見，包括金手鐲和玉飾。（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」圖片）

裝修師傅發現「寶物」 奶奶心意無價

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，奶奶早前將價值3,000萬新台幣（約766萬港元）單位過戶，送給兒子和樓主，她聘請師傅裝修，其間師傅告知，在牆上「發現了這麼多東西」。圖中可見，包括金手鐲和玉飾。

樓主立即致電奶奶了解，奶奶表示「這些東西就是送給我的，本來想着過段時間才告訴我的，沒想到這麼快給我發現了」，未知樓主會否接受，但可見婆媳相處融洽。

許多網民表示羨慕，「你婆婆人真好」、「藏在這裡很厲害」。（《BB來了》電視劇照）

網民︰好羨慕

大量網民留言「好羨慕」、「奶奶好好人」、「好福氣」、「這麼好的婆婆呀，要好好孝順」、「那玉成色不錯！那個珍珠是天然的」，亦有人覺得「值錢的應該只有黃金」、「個金看起來好假」，有網民反駁「婆婆的疼愛無價」、「可能不值錢，但是珍貴！」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）