阿叔向鴻福堂店員表明會員身份　下秒竟問這東西　港男目擊笑爆肚

表明會員身份會有特別服務？有港男於網上發文分享笑料1則，他目擊有位阿叔向鴻福堂店員自稱是會員，原以為是想查詢鴻福堂有關資訊，沒料到阿叔竟然是問路，樓主直言「我當堂笑到X街」，開玩笑說「唔知除咗問路，仲有有咩功能呢？我都想整返張」。



帖文引來網民捧腹大笑，「阿叔係咪都覺得冇消費就同店員問路唔多禮貌，所以提自己係member」、「路痴要keep多幾張單第時問路用」、「佢嘅潛台詞係，你咪諗住唔答我呀，我會員來㗎」。



有港男目擊有位阿叔向鴻福堂店員自稱是會員，然後下秒竟是問路。（Threads圖片）

該港男於Threads發文分享事件，他目擊阿叔向鴻福堂店員說，「我係鴻福堂會員」，然後拿出手機打開鴻福堂應用程式，證明自己是會員，店員一頭問號，原以為阿叔想查詢產品或其他鴻福堂有關資訊，怎料阿叔原來是想問路，「我想問（屯門）德政圍點行？」。偷聽對話的港男當場失笑，笑言「呢個阿叔打敗咗99%鴻福堂會員」，不過他未有交代後續店員如何回答。

阿叔：我係鴻福堂會員

網民留言笑說，「阿叔好客氣，問路前先表明身份」、「會員尊享：問路服務」、「淨係得個會員冇用㗎！你要埋去增值先有用㗎嘛」、「將鴻福堂會員用到好似馬會會員咁」、「我有張八達通，都可以向地鐵職員響朵」、「即刻申請先，多個item寫落CV」。

帖文引來網民捧腹大笑，表示「路痴要keep多幾張單第時問路用」。（《大內密探零零發》劇照）

網民爆笑：會員尊享問路服務

有網民指出，「很多店舖，特別是油尖旺、銅鑼灣、中西區的，都有『不要問路』的告示貼出來，這或許是該店的『增值服務』吧」，亦有人猜想「可能佢以前/現在個身份係某公職人員，所以慣咗一開波就講自己身份」。