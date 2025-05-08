小巴貼8張告示禁乘客帶榴槤上車　港女笑：感受到司機有幾憎榴槤

榴槤氣味不是人人喜歡，有港女於網上發文分享，在元朗見到1輛小巴玻璃窗上前前後後貼了8張「請勿攜帶榴槤」的告示，笑言「feel到小巴司機有幾憎榴槤」。有網民留言分享稱，曾搭過這輛小巴，有大嬸偷偷帶榴槤上車，但榴槤不慎由最後排滾至前排，司機嗅到氣味，即時「叫佢執返個榴槤落車」。



有港女於網上發文分享，在元朗見到1輛小巴玻璃窗上前前後後貼了8張「請勿攜帶榴槤」的告示。（Threads圖片）

該港女於Threads發文貼出照片，可見該輛小巴每個玻璃窗都貼上了告示，榴槤圖案上有個大大的禁止符號，相信曾有不少乘客攜帶過榴槤上車，而司機又十分討厭榴槤的氣味，故貼上多張告示表達討厭度，以及提醒乘客切勿帶榴槤上車。

小巴貼8張告示禁乘客帶榴槤

有討厭榴槤的網民留言表示，「真心臭」、「討厭榴槤味的，車內聞到真係會想嘔、窒息同頭痛」。有網民反其道而行，笑言「咁我就有興趣喇，下次有咁嘅機會，必須帶1袋榴槤上車」。有網民就留意到車身租車廣告，笑說「$1980包起架小巴任食」。

有網民留言分享稱，曾搭過這輛小巴，有大嬸偷偷帶榴槤上車，被司機發現遭要求下車。（Unsplash圖片）

網民：阿姐偷帶被揭遭趕下車

有網民分享搭過這輛小巴的經歷，「試過夜晚喺（屯門）置樂（花園），有個阿姐帶個榴槤上呢架小巴，佢扮晒嘢坐喺最尾嗰行，我就坐喺司機位後面嗰行，成架車得我同佢同個司機，開頭都無嘢，去到屯市一個dup（剎）車，個阿姐個榴槤由最尾嗰行碌咗去最前，撞到我隻腳，陣味湧咗岀嚟，即時俾個司機叫佢執返個榴槤落車」。