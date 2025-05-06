港鐵內地客全家拖篋爭位！撞到「霸氣大隻佬」慘了　結局笑爆網民

【五一黃金周／香港旅遊】港鐵「爭座位」問題時有發生，有港女於社交平台發文，指乘搭港鐵西鐵線列車時，有拖行李箱的一家大小內地客上車時「爭位坐」，詎料撞到1名「大隻佬」，結果被「大隻佬」霸氣舉動「KO」，大媽只好不斷道歉。



不少網民看過帖文爆笑，又讚揚壯男「做得好」，「港人魅力時刻」、「成日亂咁撞，要畀啲教訓」。但亦有網民認為相關內地客只是「不小心」，不應苛責。



五一黃金周大批內地旅客來港，香港多處景點、交通工具都有人滿之患。（資料圖片）

內地客一家大小拖篋上列車

五一黃金周有大批內地旅客來港，人多擠迫時要互諒互讓。該港女於5月5日（星期一）在社交平台threads發帖文，指在港鐵西鐵站見到有一家大小內地客拖着多個行李箱乘搭扶手電梯，其間相當狼狽，「又拖大細篋上扶手電梯，又唔熟識香港個種速度，上到月台又一嘢整跌咗個篋」。

西鐵有內地客上車「爭位坐」，惟他們的行李箱撞到1名「大隻男人」。（t.alis0n／threads圖片）

港鐵一家內地客爭位坐 撞到「大隻佬」後續爆笑

樓主續說，待西鐵列車到達，這家內地客上車「爭位坐」，惟他們的行李箱撞到1名「大隻男人」，「大隻男人」隨即狂罵「即XX佢（內地客）onXX」。

面對「大隻男人」霸氣舉動，內地客當中的母親立刻連聲道歉，「係咁講不好意思！對不起對不起！但爭位坐低個個係佢老公，又笠水唔出聲」，最終一家人在柯士甸站落車。

面對「大隻男人」霸氣舉動，內地客當中的母親立刻連聲道歉。（AI生成圖片）

網民：港人魅力時刻

事件引來網民爆笑，讚揚壯男「做得好」，「好事」、「港人魅力時刻」、「成日亂咁撞，要畀啲教訓」。但亦有網民認為相關內地客只是「不小心」，不應苛責，「香港人去旅行嗰陣咪一樣係咁！」。