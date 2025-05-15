殯葬業人妻出軌同行！火葬場廁所激戰　夫索賠200萬台幣結局曝光

台灣發生「駭人」偷情案，有從事殯葬禮儀行業的夫婦，當中妻子出軌同行，兩人更相約在火化場的無障礙廁所發生性行為，又互傳露體對話訊息，丈夫氣得向情夫提告索償200萬新台幣（約51萬港元）。案件經屏東地院審理後，判情夫須賠30萬新台幣（約8萬港元），全案仍可上訴。



小玲出軌同行龍哥，兩人相約在火葬場的無障礙廁所發生性關係。（GettyImages）

綜合台媒報道，夫婦阿強與小玲（同為化名）從事殯葬禮儀行業，龍哥（化名）也是同行業，雙方會在高雄的火化場或殯儀館等地點相遇。

2023年8月，小玲常借故外出，甚至不回家睡覺，讓阿強心生疑慮，私下追查發現妻子與龍哥有染。阿強得知遭妻子背叛，氣得找龍哥理論，雙方達成和解及簽下和解書，約定龍哥賠償20萬元新台幣（約5萬港元），並且不得再與小玲有接觸，一旦違反，就要支付100萬新台幣（約26萬港元）懲罰違約金，若更嚴重要賠償500萬新台幣（約128萬港元）。

可是龍哥簽下和解書後仍與小玲來往，小玲更主動發裸照給龍哥。此外，雙方的對話也十分露骨，小詩毫不吝嗇地稱讚龍哥「很粗」，兩人相約在高雄某處火葬場無障礙廁所發生性關係。

阿強得知再遭妻子背叛怒不可遏，氣得他將龍哥提告索取200萬新台幣（約51萬港元）賠償。（GettyImages）

阿強得知再遭妻子背叛怒不可遏，氣得他將龍哥提告索取200萬新台幣（約51萬港元）賠償。案件審理時龍哥辯稱，他先前已支付20萬給阿強，且從這些訊息、照片來看，雖然有性暗示內容，但並沒有其他證據能夠證明他與小玲已發生性關係，阿強的求償金額過高，應酌減至30萬元。屏東地院衡量全案的情況，最終判龍哥須賠償30萬元，全案仍可上訴。