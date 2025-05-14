牛丼新造120克熟成牛肉磅重僅約50克　港男怒批呃秤　餐廳咁解釋

餐牌食物份量要留神！有港男於網上發文公審慢煮熟成牛肉飯專門店「Slow Cow 牛丼新造」，批評出餐牛肉份量與餐牌不符，120克及90克慢煮熟成牛肉經磅重後實際同樣只有約50克，向職員反映後獲「加肉」，但仍只得100克，比120克少。港男忿而向海關舉報，更特意開設Instagram專頁「過磅佬」磅餐廳食物，以防「呃秤」。有網民批評餐廳是「黑店」、「佢加完都唔夠，中硬商品說明條例」、「不良銷售手法+虛假商品說明，支持你篤X佢」。



「Slow Cow 牛丼新造」其後發道歉聲明及留言解釋，90克的意思是每份以90克牛肉熟成，「經過咁多日嘅熟成，肉嘅纖維會有改變，水份同重量都會令嚿肉輕咗」，他們會盡快將餐牌上所有重量標明清楚是熟成前。不過網民未有接受解釋，批評「捉字蝨不良銷售手法」、「建議留返同海關講」。



有港男發文公審慢煮熟成牛肉飯專門店「Slow Cow 牛丼新造」，批評叫了120克慢煮熟成牛肉，磅重發現只得約50克。（Threads影片截圖）

該港男於Threads發文講述事件，他平日因健身，會記錄每天進食量，故有攜帶食物磅外出習慣。他日前與女友在「Slow Cow 牛丼新造」吃飯，他叫了份116元120克大盛慢煮熟成牛肉，女友則叫了份88元90克並盛慢煮熟成牛肉，餐點到達時，「一眼睇落去就知90g都無，上磅仲離譜……得50（克）」，女友那份經磅重後同樣只有約50克，港男說「諗諗下真係好onX，兩份肉加埋都無120g」。

120克熟成牛肉磅重僅約50克

港男即時向職員反映，職員稱「睇錯」，會幫他加肉，但磅出來仍只有100克，港男不滿道「定其實standard係50g？你地廚房連個磅都無，點統一出餐重量？」，又說「116蚊食50g牛肉唔緊要，唔好寫120g」、「可能係我唔好彩，如果我無帶磅出街，我連加返少少肉嘅機會都無」。

港男幫女友那份90克牛肉磅重，同樣只有約50克。（Threads影片截圖）

港男幫女友那份90克牛肉磅重，同樣只有約50克。（Threads影片截圖）

網民：呢啲黑店來㗎喎

網民留言斥責，「呢啲黑店來㗎喎」、「呢啲咁嘅餐廳唔可以姑息養奸！」、「呃磅惡過街市」、「少成一半太過分，個客有帶磅（商家要知，唔少gym X會帶）先話畀錯，冇磅嗰啲咪就咁過骨？」、「其實預咗唔會有人拎磅出嚟磅先咁過分，我相信好多餐廳都係咁做」、「飲食業仲叫大家唔好北上消費」。

有曾光顧過該餐廳的網民指出，「好彩師兄你有磅，我喺佢開業無耐食，我食mega女朋友食90（克），擺上枱嗰一刻，我唯有當自己黑仔，估唔到過咗咁耐，原來佢水準竟然係keep到」、「早2個月銅鑼灣見多人幫襯就試下，叫90g好似得5定6薄塊，仲要乾柴無味道唔好食唔飽肚，已經唔係大食，但當時無諗過呃秤囉」。

「Slow Cow 牛丼新造」慢煮熟成牛肉，90克售88元、120克售116元。（Threads圖片）

港男於「Slow Cow 牛丼新造」吃飯獲得不愉快用餐體驗。（Threads圖片）

港男：已向海關舉報

港男其後留言補充，原只想發文警世，「見大家都俾唔少黑店呃過，等我今晚舉報佢為大家出啖氣」，並貼出已在網上向海關舉報餐廳的截圖。

港男更因事件特意開設Instagram專頁「過磅佬」磅餐廳食物，他於ig帖文寫道：「原來大家都好不滿香港無良嘅呃秤餐廳，決定行多一步，幫大家磅好磅滿。」

「Slow Cow 牛丼新造」留言解釋，90克的意思是每份以90克牛肉熟成，「經過咁多日嘅熟成，肉嘅纖維會有改變，水份同重量都會令嚿肉輕咗」。（Threads截圖）

牛丼新造：餐牌重量是熟成前

「Slow Cow 牛丼新造」於港男帖文下方留言解釋，90克的意思是每份以90克牛肉熟成，「經過咁多日嘅熟成，肉嘅纖維會有改變，水份同重量都會令嚿肉輕咗」，他們會盡快將餐牌上所有重量標明清楚是熟成前。

不過，網民未有接受店方解釋，批評「問題係你90g同120g熟成肉，都係出50g畀人就擺到明呃秤」、「跌係會跌但都唔會少咁多囉」、「吹都有個譜好嗎？」、「明顯自製公關災難！用生肉去計都講得出」、「你呢啲解釋真係收返埋啦，拎出嚟呃外行人嘅就唔好po上網俾行家笑啦」。

「Slow Cow 牛丼新造」之後再於Threads專頁發道歉聲明。（Threads截圖）

牛丼新造再發道歉聲明

「Slow Cow 牛丼新造」之後再於Threads專頁發道歉聲明，指出「無論咩嘢理由，錯嘅係我哋喺menu上嘅疏忽，誤導之嫌係大錯特錯，責無旁貸」，承諾會再加強培訓、審視並改善所有餐牌上字眼，確保每件產品質素及份量。牛丼新造表示，會舉行3天感謝祭，招牌慢煮熟成牛肉飯將以58元發售，希望大家給予機會。

根據香港法例第362章《商品說明條例》，任何商戶如就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。