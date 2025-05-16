自幼生母離家！男子今欲申領亡父遺產　竟冒出不曾相見「陌生弟」

手足不一定情深，甚至可能從未見面？台灣1名男子自幼經歷父母離異，生母離家出走後更是去向不明。直至去年父親去世，男子申領遺產時才發現原來生母離家後再誕下1個弟弟，並在戶籍登記父親為同一人。然而男子及父親都不知道有這個弟弟的存在，40年來也沒有見過面，如今因這個「陌生弟弟」的存在而影響繼承權，男子於是提出訴訟，希望法院裁定雙方進行DNA檢測。近日當地法院裁定2人應進行親屬關係血緣DNA檢驗鑑定。



台灣1名男子申領亡父遺產時突然冒出個未見過的「弟弟」，因繼承權受影響，故提出訴訟望法院裁定雙方進行DNA檢測。（示意圖，GettyImages）

綜合台媒報道，台北市1名男子早前向當地法院提出訴訟，以釐清弟弟是否屬於父親與生母的婚生子及是否有遺產繼承權。他表示，父母於1980年4月30日結婚，母親於1981年2、3月離家，此後下落不明。後來父親訴請離婚獲准，最終於1984年1月25日正式登記離婚。

生母離家後秘密產子

不過，生母後來再生下1名兒子，雖在戶籍登記父親為同一人，但父子倆40年來一直都不知道對方存在。而台男的父親於2024年6月1日離世，至死也始終不知道還有個兒子。

男子申領亡父遺產時，才得知母親多年前離家後原來再生下了1名兒子。（示意圖／非當事人，GettyImages）

台男在父親死後辦理申領遺產，驚訝發現多了個「陌生弟弟」，這才知道原來離家多年的母親另外生了個弟弟。台男與弟弟素未謀面，但弟弟是否有血緣關係及是否屬於父親與生母的婚生子，卻直接影響了其繼承權利，故認為有必要鑑定清楚，遂向法院提出否認子女訴訟。

士林地方法院裁定2人應進行親屬關係血緣DNA檢驗鑑定。（GettyImages）

法院裁定：應進行DNA鑑定

台灣士林地方法院審理，男子已就其主張的必要事實提出適當釋明，而根據雙方戶籍謄本資料、男子父親除戶籍謄本、離婚登記申請書等資料，認為男子所主張的「母親離婚後所生弟弟，並非父親親生兒子」一事並無濫訴之虞，裁定2人應進行親屬關係血緣DNA檢驗鑑定。

（綜合）